La Coppa d’Africa non è stata annullata (per ora): “Ci trattano come fossimo meno di niente” La Coppa d’Africa dovrebbe tenersi dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022, la manifestazione è ancora in bilico ed entro mercoledì verrà presa una decisione ufficiale.

A cura di Alessio Morra

I preparativi per la Coppa d'Africa 2022 vanno avanti. Gli organizzatori sono sempre convinti che la manifestazione si terrà regolarmente dal 9 gennaio al 6 febbraio. Gli ultimi dubbi verranno spazzati, in un senso o nell'altro, nella giornata di mercoledì quando verrà presa la decisione definitiva. L'unica certezza è che le polemiche continuano, sono tante, sono forti e ad accenderle c'è anche Samuel Eto'O, che non usa mezzi termini verso chi non aspetta altro che il rinvio.

Il presidente della CAF Patrice Motsepe, ha incontrato oggi il presidente del Camerun, oltre a una serie di dirigenti locali e soprattutto il presidente federale Eto'O. Dopo l'ennesima riunione, Motsepe ha detto che si va avanti. I timori sono stati spazzati via, anche se non in modo totale. Il presidente della confederazione africana si è detto sicuro che si giocherà e ha dato appuntamento per il primo match ufficiale: "Sarò qui già il 7 gennaio e verrò a vedere il calcio. Verrò a vedere Camerun – Burkina Faso il 9 gennaio".

Samuel Eto'O, ex bomber di Inter e Barcellona e da qualche giorno presidente della Federcalcio del Camerun, si è arrabbiato tanto per le polemiche che riguardano lo svolgimento della Coppa d'Africa: "Perché non avrà luogo?" Non vedo perché non avrà luogo. Non so nemmeno che sia responsabile di questo modo di fare o di voler fare. La Federazione, in ogni caso che rappresento, difenderà con la massima energia la tenuta di questa Coppa d'Africa".

L'ex attaccante ha ricordato anche che gli Europei di calcio si sono disputati nonostante la pandemia: "Se l'Europeo si è giocato mentre eravamo nel mezzo di una pandemia con gli stadi pieni, e si è giocato in diverse città d'Europa, perché la Coppa d'Africa non si sarebbe giocata in Camerun? Dammi solo un motivo valido. O poi ci viene detto che, come siamo sempre stati trattati, siamo meno di niente quindi dobbiamo sopportare. Diciamoci le cose chiaramente. Ma continuo a dire che ciò che è difficile in questo modo di fare è che alcuni africani sono ancora complici".

Eto'O spinge per far disputare la manifestazione, che al di là della pandemia resta in dubbio anche perché i lavori di ristrutturazione degli impianti, a poche settimane dal via, non sono ancora terminati. Proprio oggi è stato effettuato un sopralluogo nell'impianto Olembe di Yaoundé dove si terrà la prima partita. Intanto la CAF ha ufficializzato i nomi dei 33 arbitri per la Coppa d'Africa ed entro domani verranno annunciate anche le liste ufficiali dei convocati. Le incertezze restano, ma mercoledì ci sarà soprattutto il sì o il no allo svolgimento della Coppa d'Africa.