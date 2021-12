Coppa d’Africa 2022 a rischio, riunione d’urgenza in Camerun: in arrivo la decisione definitiva La Coppa d’Africa 2022 è ancora in bilico. Il presidente della CAF è volato in Camerun ed ha incontrato anche il presidente della federcalcio locale Eto’O. Entro il 22 dicembre dovrebbe essere presa una decisione ufficiale.

A cura di Alessio Morra

La Coppa d'Africa 2022 è ufficialmente in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio, ma al netto delle smentite delle ultime settimane e delle forti pressioni di importanti club europei lo svolgimento della manifestazione è ancora in dubbio. Il presidente della CAF (la Confederazione africana) è volato in Camerun dove domani potrebbe essere presa una decisione ufficiale.

L'edizione 2022 della Coppa d'Africa viaggia sempre sul filo sottile del rinvio. Nei giorni scorsi sembrava che la cancellazione della manifestazione fosse a un passo, ma quella notizia è stata bollata come falsa. Ora però qualcosa forse si sta muovendo. Perché Patrice Motsepe, il presidente della CAF, è giunto in Camerun, dove è stato accolto dal presidente della federazione Samuel Eto'O. Il presidente e il suo staff parleranno con Eto'O e cercheranno di capire se ci sono le condizioni per far disputare la manifestazione 2022.

Intercettato dai giornalisti Motsepe ha predicato calma e ha cercato di infondere serenità, ma nella giornata di mercoledì con ogni probabilità verrà presa una decisione ufficiale: "Abbiamo un impegno nei confronti del popolo del Camerun e dell'Africa, ma siamo positivi. Presto vi daremo un feedback, ma vogliamo dare una buona immagine del Camerun e dell'Africa al mondo".

Nelle riunioni di queste ore si deciderà il destino della Coppa d'Africa 2022 che si terrà in Camerun. Una riunione del comitato esecutivo della CAF ha deciso di andare avanti e proseguire con la manifestazione, ma serve però l'approvazione di Motsepe. Ci sono tante incognite che riguardano l'organizzazione, riguardanti in primis il Covid, la variante Omicron ha peggiorato nuovamente la situazione, ma ci sono anche dei grossi ritardi nella costruzione degli impianti. E considerato tutte queste difficoltà si sentono sempre con maggiore forza le proteste di tanti club europei che non vorrebbero mandare i propri calciatori alla manifestazione.