“Coppa d’Africa cancellata”: forti pressioni di alcune squadre, non vogliono mandare i giocatori Le pressioni di alcuni club e l’aumento dei contagi Covid dovuti alla variante Omicron potrebbero portare all’annullamento della Coppa d’Africa 2022.

A cura di Alessio Morra

A meno di un mese dal via della Coppa d'Africa giungono delle voci su un possibile rinvio della manifestazione. Secondo i francesi di RMC Sport la federazione del Camerun potrebbe decidere l'annullamento a causa delle proteste di molti club, in particolare quelli inglesi, ma il rinvio potrebbe essere prodotto soprattutto dai numerosi casi di Covid, che sono nuovamente in crescita in ogni angolo del mondo, anche grazie alla variante Omicron.

La Coppa d'Africa dovrebbe iniziare il prossimo 9 gennaio ma ora il condizionale è d'obbligo, anche se la CAF ha ufficializzato anche i nomi dei 33 arbitri che dirigeranno i match della competizione. Il nuovo presidente della federazione calcistica del Camerun Samuel Eto'O ha garantito che il torneo si disputerà, ma molti media locali affermano che si stanno tenendo delle riflessioni importanti e si sta valutando l'annullamento della manifestazione.

I francesi di RMC Sport hanno ripreso le indiscrezioni provenienti dal Camerun e hanno spiegato che ci sono due ragioni forti che potrebbero portare verso questa decisione. La prima riguarda la variante Omicron che si sta diffondendo in modo molto rapido in ogni angolo del mondo, e anche in Camerun i contagi sono in aumento. E l'aumento dei contagi sta coinvolgendo anche il mondo dello sport, basta pensare a quello che sta accadendo in Inghilterra, dove sono state già rinviate diverse partite a causa di focolai veri e propri, come è capitato a Manchester United e Tottenham. E il secondo motivo riguarda sempre la Premier League. Perché molti club, Liverpool su tutti, stanno cercando di trattenere i rispettivi calciatori, pure perché dovessero volare in Camerun per giocare la Coppa d'Africa al rientro dovrebbero effettuare una quarantena, che priverebbe ulteriormente gli allenatori di giocatori importanti.

La disputa della Coppa d'Africa riguarda molto da vicino anche le squadre di Serie A. Il Napoli ha in squadra quattro calciatori che dovrebbero giocarla (su tutti Osimhen e Koulibaly), ma anche il Milan ne perderebbe tre (Kessié, Bennacer, Ballo Touré), come il Sassuolo. Quasi una trentina i calciatori della Serie A che dovrebbero scendere in campo in Coppa d'Africa.