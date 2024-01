La commovente lettera di Baggio a Gigi Riva: “Amico di tante battaglie e di altrettante ferite” Roberto Baggio ha dedicato parole dolci a Gigi Riva dopo la sua scomparsa: “Sei stato qualcosa di unico e indimenticabile, esempio di coerenza e attaccamento alla maglia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La morte improvvisa di Gigi Riva ha sconvolto il calcio italiano. Tutti si sono stretti al campione, chiusi nel dolore di una perdita che ha colpito tanti protagonisti del nostro calcio. Uno di questi è Roberto Baggio che con Riva aveva un rapporto davvero speciale.

Fu sulla sua spalla che il Divin Codino pianse tutte le sue lacrime dopo aver sbagliato il rigore nella finale dei Mondiali '94 persa contro il Brasile. L'ex bandiera del Cagliari fu da supporto in quel momento terribile ed è con questo ricordo che Baggio ha deciso di cominciare la lettera che ha voluto dedicare all'amico, pubblicata dall'ANSA: "Caro Gigi, amico di tante battaglie e di altrettante ferite…".

"La vita ci ha unito nel suo viaggio, vissuto da noi con tanto amore e infinita passione per il gioco più bello del mondo" – prosegue l'ex giocatore ricordando il suo collega andato via improvvisamente – "Sei stato unico e prezioso esemplare di grande umiltà. Sei stato per me un esempio bellissimo di coerenza e di attaccamento alla maglia, di sincero coraggio".

Leggi anche Perché i tifosi arabi hanno fischiato il minuto di silenzio per Gigi Riva durante la Supercoppa

Riva ha dedicato quasi tutta la sua carriera al Cagliari, squadra di cui è diventato una grande bandiera e che non ha mai abbandonato. La sua dedizione è stata esemplare ed è riuscito a diventare un grande campione nonostante le sofferenze che gli ha riservato la vita: "Hai amato come nessun altro la terra che ti ha adottato. Hai saputo trasformare la tua sofferenza e i tuoi dolori in positivo riscatto. Sei stato un compagno di viaggio saggio e prezioso, sei stato sempre te stesso dentro e fuori dal campo".

Baggio ha voluto concludere la sua lettera dedicando un pensiero all'impatto che Riva ha avuto su tutti gli appassionati di questo sport e sui tanti che sono cresciuti guardando le sue gesta: "Sei stato qualcosa di unico e indimenticabile, così come sono certo che unico e indimenticabile sarà quel "rombo di tuono" che saprà accoglierti nel tuo viaggio celeste, dove ti auguro di incontrare presto coloro che hai amato e che troppo presto hai perduto. Ti voglio bene, Roberto Baggio".