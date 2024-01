Gigi Riva è morto a 79 anni, calcio in lutto: era stato ricoverato in ospedale per un malore Gigi Riva è morto all’età di 79 anni dopo il malore che lo aveva costretto al ricovero per un problema al cuore. Brera lo ribattezzò ‘Rombo di tuono’ nel giorno in cui il Cagliari campione d’Italia umiliò l’Inter a San Siro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Gigi Riva è morto all'età di 79 anni dopo il malore che lo aveva colto mentre si trovava nella sua abitazione e costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari per un problema al cuore. ‘Rombo di tuono', era il soprannome che gli era stato dato da Gianni Brera: lo coniò il 25 ottobre del 1970, una data storica per la squadra sarda che sbancò San Siro con l'Inter vincendo per 1-3. Sulle pagine del Guerin Sportivo il giornalista scolpì quell'impresa con parole iconiche, tramandate di padre in figlio: "Il Cagliari ha subito infilato e umiliato l'Inter a San Siro. Oltre 70mila spettatori: se li è meritati Riva, che qui sopranomino Rombo di Tuono". E grazie a lui i rossoblù conquistarono lo scudetto in quell'anno di grazia.

La notizia del decesso di Riva è stata improvvisa, inattesa anche alla luce del bollettino medico sulle sue condizioni di salute che era stati diffuso dalla struttura sanitaria. Solo qualche ora fa nulla lasciava presagire che fosse in pericolo di vita: "Il paziente è sereno e le sue le condizioni generali sono stabili – erano le indicazioni tratte dalla nota ufficiale -. Attualmente è sotto sorveglianza del personale sanitario e accudito dai famigliari. Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accertamenti clinici del caso".

