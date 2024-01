Gigi Riva ricoverato in ospedale dopo un malore in casa: dovrà essere operato al cuore Il leggendario attaccante ha accusato un malore mentre era in casa ed è stato trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono migliorate, ma Gigi Riva dovrà subire un’operazione al cuore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gigi Riva da domenica è ricoverato in ospedale a Cagliari. Il leggendario attaccante, che ha compiuto 79 anni lo scorso novembre, ha avuto un improvviso malore in casa ed è stato trasportato nel nosocomio sardo. La situazione si è rapidamente normalizzata. Riva ha trascorso un'altra notte tranquilla, ma presto dovrà subire un intervento al cuore.

Il mito del calcio italiano, che Gianni Brera ribattezzò ‘Rombo di Tuono', nella giornata del 21 gennaio è stato ricoverato in ospedale. Riva ha accusato un malore nella sua casa del quartiere di San Benedetto. Rapidi sono stati i soccorsi. Una volta giunto in ospedale l'ex calciatore ha effettuato una serie di controlli che hanno rassicurato anche la sua famiglia. Riva, che è stato per decenni team manager della Nazionale (dal 1987 al 2013) e in azzurro ha svolto un ruolo importante anche nel successo del 2006, dovrà comunque nei prossimi giorni essere sottopoosto un piccolo intervento al cuore.

Gigi Riva è in assoluto il miglior attaccante italiano di sempre. Classe 1944, ha legato tutta la sua attività a livello di club al Cagliari. Con i rossoblu vinse lo storico Scudetto del 1970. Legatissimo lo è alla Sardegna, che ormai è casa sua. Riva è tutt'ora il calciatore che ha realizzato il maggior numero di gol con la maglia della Nazionale. 35 gol in 42 partite. Numeri straordinari, imbattuti, e ottenuti nonostante un paio di serissimi infortuni che gli hanno stoppato la carriera. Con l'Italia ha vinto gli Europei del 1968 e ha disputato la finale dei Mondiali del 1970, segnò anche in Italia-Germania 4-3.