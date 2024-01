La classifica dei rigori a favore e contro nella Serie A 2023-24: qual è la squadra che va meglio Le classifiche dei rigori a favore, dei rigori contro e quella del saldo permettono di definire la squadra che ha giovato maggiormente dei penalty nel campionato di Serie A appena arrivato al giro di boa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo la fine del girone d'andata in Serie A, qual è la squadra che va meglio dal punto di vista dei rigori. Nel computo dei penalty a favore e contro, quelli meglio piazzati sono sicuramente i campioni d'inverno dell'Inter che a fronte dei 7 a favore e 2 contro, hanno un saldo positivo di +5. Le formazioni messe peggio sono Empoli, Salernitana e Atalanta con la squadra di Gasperini che non ha ancora avuto un rigore a favore. Curioso anche il caso della Juventus che al giro di boa della Serie A non ha ricevuto un rigore contro.

La classifica delle squadre per numero di rigori a favore in Serie A

La squadra che ha avuto il maggior numero di rigori a favore in Serie A è l'Inter con 7 penalty assegnati (e tutti trasformati). A seguire ecco il Frosinone a conferma del gioco offensivo e propositivo di Di Francesco, a quota 6, alla pari con il Napoli. Terzo il Milan a 5, a braccetto con il Sassuolo, davanti alla Juventus a 4. Cè una formazione che dopo la bellezza di 19 match non ha ancora potuto disporre di un penalty, si tratta dell'Atalanta di Gasperini.

Inter 7 (7 realizzati) Frosinone 6 (6) Napoli 6 (4) Milan 5 (5) Sassuolo 5 (5) Juventus 4 (2) Roma 4 (3) Bologna 3 (2) Cagliari 3 (1) Fiorentina 3 (2) Verona 3 (1) Lazio 3 (3) Lecce 3 (3) Udinese 3 (2) Monza 2 (1) Empoli 1 (1) Genoa 1 (1) Salernitana 1 (1) Torino 1 (1) Atalanta 0

La classifica delle squadre con più rigori contro in Serie A

Domina il Sassuolo che finora in Serie A ha avuto la bellezza di 7 rigori contro, di cui 5 realizzati. A seguire tra le formazioni con le difese meno attente ci sono Fiorentina e Udinese con 6 rigori contro sanzionati. La capolista Inter ha avuto 2 rigori contro, di cui uno solo trasformato., ovvero lo stesso numero di Milan, Napoli e Roma. L'unica squadra che finora, al giro di boa del torneo, non ha ricevuto calci di rigore contro è stata la Juventus.

Sassuolo 7 (5 realizzati) Fiorentina 6 (5) Udinese 6 (6) Empoli 5 (3) Lecce 5 (4) Salernitana 5 (5) Atalanta 4 (3) Bologna 4 (3) Monza 4 (3) Torino 3 (3) Cagliari 2 (1) Frosinone 2 (1) Inter 2 (1) Milan 2 (2) Napoli 2 (1) Roma 2 (2) Genoa 1 (1) Verona 1 (1) Lazio 1 (1) Juventus 0

La classifica finale con il bilancio tra rigori a favore e contro

Tenendo conto delle due classifiche, ovvero quella dei rigori a favore e quella dei rigori contro, si può stilare quella definitiva relativa alla differenza degli stessi per fare un bilancio di chi ha giovato di più tra situazioni "favorevoli" e "sfavorevoli". La formazione che è andata meglio finora in Serie A è l'Inter con un saldo in termini di rigori di +5. A seguire il trio formato da Frosinone, Napoli e Juventus con un +4. La squadra di Serie A che può contare sul saldo peggiore sui penalty: il trio formato da Empoli, Salernitana e Atalanta che hanno un -4 nella differenza tra rigori concessi e rigori contro. La classifica del saldo:

Inter +5 Frosinone +4 Napoli +4 Juventus +4 Milan +3 Roma +2 Verona +2 Lazio +2 Cagliari +1 Genoa 0 Bologna -1 Torino -2 Monza -2 Sassuolo -2 Lecce -2 Fiorentina -3 Udinese -3 Empoli -4 Salernitana -4 Atalanta -4