Koulibaly sorpreso e felice per il Napoli: “Non me l’aspettavo, ora non hanno più bisogno di me” Il difensore del Chelsea, dopo il 3-0 al Milan in Champions League, ha usato parole meravigliose per il Napoli: “Stanno giocando benissimo, ma non diciamo niente siamo scaramantici”.

A cura di Alessio Morra

Il Napoli sta vivendo un momento meraviglioso. La squadra di Spalletti è al comando in Serie A ed è davanti a tutti nel proprio girone di Champions League, ed è reduce da un fragoroso 6-1 all'Ajax. Risultati magnifici che erano inaspettati un paio di mesi fa quando il club partenopeo ha perso alcuni senatori. Tra questi pure Koulibaly, che dopo l'addio però non ha mai dimenticato Napoli e il Napoli, e l'ennesima dimostrazione è arrivata nel post Chelsea-Milan.

Koulibaly quando è andato via da Napoli ha mostrato per l'ennesima volta l'amore per città e squadra. Un addio calcistico, ma un arrivederci in realtà. Ora lui è al Chelsea, e al netto di qualche difficoltà, sta provando a farsi valere anche in Premier League. Mercoledì scorso ha sfidato il Milan, ha iniziato maluccio l'incontro, poi si è ripreso. E dopo il 3-0 ai rossoneri si è presentato ai microfoni di Sky, dove ha prima parlato del match e poi del Napoli, che non ha dimenticato.

Con Potter in panchina Koulibaly ha giocato solo una volta con il Chelsea.

La domanda forse se l'aspettava, il sorriso spontaneo però lasciava trasparire la gioia di KK che qualche partita dei suoi ex compagni ancora la vede: "Il Napoli? Stanno giocando benissimo, sono davvero felice per loro. Ho parlato con qualche giocatore e con l'allenatore. Stanno facendo un grande campionato e una grande Champions".

Sempre con sincerità ha detto che non si aspettava di vedere un Napoli così brillante e parlando di questo momento degli azzurri ha detto due frasi che non passano inosservate: "Se me lo aspettavo? Sinceramente no. Ho visto giocatori cresciuti, non hanno più bisogno di me e questo mi fa piacere, spero che andranno ancora avanti per tanto tempo. Per il campionato non dico niente perché so che a Napoli siamo scaramantici".