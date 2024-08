Koopmeiners arriva alla Juve e si sfoga subito nel dialogo con Giuntoli: non ce la faceva più

video suggerito

Teun Koopmeiners è arrivato alla Continassa mentre al JMedical ci sono almeno 500 persone ad attenderlo per le visite mediche di rito con la Juventus. Di fatto il centrocampista olandese, ormai ex Atalanta, sarà un nuovo validissimo elemento a disposizione di Thiago Motta arrivato dal super mercato messo a segno dalla Vecchia Signora in questa finestra estiva. La Juventus in questi minuti ha documentato con un video l'arrivo di Koopmeiners nel quartier generale bianconero. L'olandese si è presentato con un sorriso stampato sul volto e una gran voglia di iniziare.

L'incontro di Koopmeiners alla Continassa con Giuntoli: "Finalmente"

Una volta varcate le porte della Continassa in questo suo primo giorno alla Juventus, Koopmeiners ha subito incontrato Cristiano Giuntoli. Il dirigente e uomo mercato bianconero è uscito dal suo ufficio e i due si sono stretti in un lungo abbraccio. L'olandese è sembrato liberato dalla situazione di stallo che si era creato con la Dea nelle ultime settimane e ha ringraziato lo stesso Giuntoli per la chiusura dell'affare. Una parola: "Finalmente!". Poi quella frase che ha fatto subito impazzire i tifosi bianconeri che hanno visto quel filmato: "Sono molto felice, contento". Giuntoli non può far altro che reagire soddisfatto a queste parole: "Bene, benvenuto".

La frase di Koopmeiners pronto per vestire la maglia della Juve

Sembrano parole semplici, di circostanza, e invece la potenza delle immagini trasmette altro. Il volto di Koopmeiners mostra la voglia dell'olandese di mettersi subito a disposizione. L'ex Atalanta però mostra anche tutta la sua gratitudine nei confronti di Giuntoli e della Juventus che per lui ha speso una cifra così importante. Un attestato di fiducia che di certo carica il giocatore e anche l'ambiente voglioso adesso di vedere all'opera sotto la guida di Thiago Motta una squadra praticamente tutta nuova impreziosita adesso proprio dall'arrivo di uno dei centrocampisti più forti della Serie A.

Una volta raggiunta la Continassa, Koopmeiners ha vestito la divisa da passeggio ufficiale della Juventus e si è poi diretto al JMedical accompagnato in auto. Qui ad accoglierlo praticamente tutto il cuore del tifo bianconero che da ieri si era dato appuntamento proprio per ringraziarlo della sua costanza nel voler vestire solo la maglia bianconera. Urla, cori e tanti sorrisi per l'ormai ex centrocampista dell'Atalanta che dalla sua cessione incasserà quasi 60 milioni di euro. Per la Juventus il suo acquisto rappresenta un salto di qualità importante.