Calciomercato, news di oggi: offerta del Chelsea per Osimhen, è il giorno di Koopmeiners alla Juve

Le ultime notizie di calciomercato oggi 28 agosto e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Il Chelsea vuole puntare tutto su Osimhen: pronta un'offerta da presentare al Napoli per superare la concorrenza del PSG. Oggi è il giorno delle visite mediche di Koopmeiners alla Juventus, ma nel frattempo i bianconeri lavorano per portare a Torino anche Sancho.

Ore calde anche in casa Roma coni il possibile arrivo in Italia di Danso, ultimo rinforzo per la difesa, mentre per l'attacco spunta una nuova idea: pista aperta con il Milan per il possibile scambio Abraham-Saelemaekers.

0

01:00 Calciomercato Juve, è il giorno di Koopmeiners. Si tratta per Sancho Questa mattina Koopmeiners arriverà a Torino per svolgere le visite mediche e firmare il suo contratto con la Juve, mettendo fine a una trattativa che dura da diverse settimane. Ma non sarà l'ultimo colpo in entrata del mercato dei bianconeri: le trattative con Sancho proseguono e Giuntoli potrebbe trovare l'accordo con il Manchester United per un prestito secco, anche se non sarà facile accontentare le richieste economiche del giocatore che attualmente guadagna 9 milioni netti. Federico Chiesa invece è a un passo dal Liverpool. Il giocatore gradisce la destinazione e la Juve ha quasi trovato l'accordo con i Reds sulla base di un prestito che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. A cura di Ada Cotugno 00:01 Calciomercato Serie A, le ultimissime news in diretta: le trattative di oggi 28 agosto Il Chelsea punta su Osimhen: gli inglesi sono pronti a presentare al Napoli un'offerta ufficiale per l'attaccante, così da bruciare ogni eventuale tentativo del PSG che resta forte sul giocatore. La Juventus invece è pronta ad accogliere Koopmeiners che in mattinata svolgerà le visite mediche al J-Medical prima di firmare il suo nuovo contratto. Ma non è tutto, perché i bianconeri lavorano anche sul prestito di Sancho dal Manchester United. Sul fronte delle uscite invece Chiesa è a un passo dall'accordo con il Liverpool. Per quanto riguarda la Roma invece si lavora sulla cessione di Bove che è vicino al Nottingham Forest, mentre per l'arrivo di Danso la trattativa procede spedita con il Lens. A cura di Ada Cotugno