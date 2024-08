Chiesa al Liverpool per consentire un altro colpo alla Juve: Giuntoli fiuta l’ultimo botto di mercato

video suggerito

Federico Chiesa sembra essere sempre più vicino al Liverpool. L'esterno d'attacco, ancora di proprietà della Juventus ma fuori dal progetto bianconero firmato Thiago Motta, sarebbe pronto ad accettare la proposta dei Reds anche la sua priorità resta il Barcellona. In queste ore si starebbero di fatto discutendo anche le cifre dell'operazione che potrebbe materializzarsi tra il club inglese e la Vecchia Signora. Ieri sera la cena tra Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani, agente di Chiesa, che probabilmente ha reso nota alla Juve una prima offerta del Liverpool per poter mettere le mani sull'esterno della Nazionale.

La Juventus vorrebbe incassare una cifra tra i 15 e i 20 milioni con Chiesa che potrebbe avere qualcosa in più sull'ingaggio dai Reds rispetto ai 5 milioni che percepisce alla Juventus. Insomma, al momento sembrano esserci tutti i presupposti affinché l'affare possa chiudersi nel più breve tempo possibile. La fine del mercato è vicina e questa potrebbe essere l'ultima grande operazione della Juve in questo faraonico mercato di Giuntoli. Ma non è detta l'ultima parola dato che la dirigenza bianconera è pronta a regalare ai tifosi anche l'ultima ciliegina: Jadon Sancho.

Sancho è l'ultimo sogno di mercato della Juventus negli ultimi giorni.

La trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Sancho

Molto potrebbe dipendere proprio dalla cessione di Chiesa al Liverpool. A quel punto la Juventus si fionderebbe proprio sull'esterno del Manchester United con cui sta trattando da tempo per un prestito secco e un pagamento dell'ingaggio condiviso proprio con i Red Devils. Gli inglesi spingono invece per l'obbligo di riscatto. Nel mezzo ci sarebbe il Chelsea pronto a proporre allo United Sterling per uno scambio di giocatori. Saranno dunque decisive le ultime ore per capire se Giuntoli riuscirà a capire questa doppia operazione: una in entrata e l'altra in uscita.

Chiesa fuori dal progetto Juventus.

Cosa è accaduto tra Chiesa e la Juventus e come si è arrivati alla rottura

Chiesa è finito fuori dal progetto tecnico della Juventus di Thiago Motta. Il mancato rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2025, ha spinto la dirigenza bianconera ad accelerare affinché Chiesa venisse ceduto proprio in questa sessione di mercato. Il pericolo di perderlo a parametro zero è infatti enorme e in tal senso Milan e Inter sarebbero già pronte a fiondarsi sull'ex Fiorentina. Al Liverpool però il giocatore serve adesso e per questo l'operazione potrebbe prendere piede nel corso delle ultime ore dando alla Juve la possibilità di fare all-in su Sancho.