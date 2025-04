Salah rinnova col Liverpool e lo fa sfoggiando il suo ultimo gioiello: un orologio dal valore enorme

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Momo Salah ha deciso di rinnovare il proprio contratto con il Liverpool chiudendo voci e gossip su un suo possibile addio ai reds e alla Premier League. Dietro le quinte c'erano le ipotesi Ligue 1 al PSG e soprattutto la Saudi League dei milionari sceicchi arabi. Invece, nulla di tutto ciò: nel pomeriggio di venerdì 11 è arrivata la conferma ufficiale della firma dell'attaccante egiziano che si è fatto immortalare sorridente mentre verga il suo nuovo accordo. E lo fa mostrando un orologio che non è passato di certo inosservato: un gioiello che vale oltre 700 mila euro.

Da tempo si vociferava sulla volontà o meno di Mohamed Salah di prolungare la sua permanenza al Liverpool dopo 8 stagioni. Per l'attaccante egiziano, in scadenza di contratto e quindi a rischio di partire a parametro zero, non mancavano di certo le alternative e le pretendenti, ma alla fine nulla è cambiato: resta alla corte dei reds e lo farà ancora per due stagioni. Così, post e foto di rito, con il giocatore che ha fatto sfoggio di un RM 17-02 Tourbillon stimato a prezzo di listino a oltre 720 mila euro.

L'orologio di Salah: un pezzo da collezione della Richard Mille

L'orologio che spicca sul polso sinistro di Salah è un autentico pezzo raro da collezione, prodotto dal prestigioso marchio svizzero di orologi di lusso presente in 20 paesi e in Inghilterra con un negozio londinese. Non una novità per Richard Mille che vanta una lunga collaborazione con gli assi dello sport, passando dalla Formula 1 con Charles Leclerc , Fernando Alonso e Lando Norris, alle stelle giamaicane dello sprint come Shelly-Ann Fraser-Pryce e Yohan Blake, senza dimenticare icone assolute come Didier Drogba e leggende del calibro di Sebastian Loeb.

A dare maggior prestigio al RM 17-02 Tourbillon sfoggiato da Salah si aggiunge anche il fatto che questo modello non è importato in Inghilterra, quindi inaccessibile a chiunque. Il sito web ufficiale di Richard Mille descrive poi l'orologio come un pezzo dotato di un "movimento tourbillon a carica manuale con ore, minuti, riserva di carica (di 70 ore) e indicatori di funzione". Si sottolinea inoltre come l'orologio sia stato costruito "secondo specifiche estremamente rigorose, analogamente ai metodi di ingegneria analitica utilizzati nella progettazione delle auto da corsa di Formula 1". Insomma, un capolavoro, come i numeri di Salah al Liverpool: 27 reti in questa stagione conditi da 17 assist, il più alto di tutta la Premier League.