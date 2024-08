video suggerito

Quando finisce il calciomercato estivo 2024 in Serie A: data e orario di chiusura Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato estivo in Serie A, cominciato il 1º luglio: le squadre avranno ancora poco tempo a disposizione per concludere i trasferimenti. Data e orario della chiusura ufficiale del mercato.

A cura di Ada Cotugno

Si accende l'ultima settimana del calciomercato estivo: le squadre della Serie A avranno ancora pochi giorni a disposizione per chiudere i colpi in entrata e depositare i contratti prima del gong, con la sessione che ha avuto il via lo scorso 1º luglio. La celebre porta si chiuderà venerdì 30 agosto a mezzanotte, con qualche giorno di anticipo rispetto agli anni scorsi (un anno fa il mercato si era chiuso il primo settembre).

La data è stata scelta per essere in linea a tutti i grandi campionati europei che chiuderanno i battenti proprio il 30 agosto, mentre in giro per il mondo le altre leghe avranno una settimana in più per concludere gli affari in entrata. Dopo la chiusura del mercato le squadre non potranno tesserare più i giocatori, eccezion fatta per gli svincolati che potranno spostarsi senza paletti.

Quando finisce il calciomercato 2024 in Serie A

La data ultimare i trasferimenti in Serie A si avvicina: il calciomercato chiuderà ufficialmente il prossimo 30 agosto e le squadre hanno a disposizione ancora pochi giorni per perfezionare gli ultimi affari e depositare i contratti in Lega, così da rendere validi i trasferimenti dei giocatori coinvolti.

Per questa sessione in Italia si sono ridotti i tempi. Il mercato come sempre ha avuto il via il 1º luglio, ma a differenza degli anni passati chiuderà con qualche giorno di anticipo: di recenti infatti eravamo abituati al gong che scoccava il 31 agosto o addirittura il primo settembre (come accaduto nell'ultima sessione estiva), mentre quest'anno la deadline è fissata per il 30 agosto, di comune accordo con Germania, Spagna, Francia e Inghilterra.

L'orario di chiusura del calciomercato estivo di Serie A

Cambia anche l'orario della fine del calciomercato 2024 in Serie A. Non più alle ore 20:00 come accaduto negli ultimi periodi, ma le squadre avranno tempo fino alla mezzanotte del 30 agosto: l'orario è stato prolungato per arrivare alle 23:59, dopo di che i contratti non saranno più accettati e bisognerà rimandare tutto alla sessione invernale.