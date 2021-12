Klopp accumula rabbia ed esplode al fischio finale: annienta l’arbitro davanti a tutti Al termine di Tottenham-Liverpool Klopp è stato durissimo nei confronti dell’arbitro del match: “C’è bisogno di arbitri obiettivi. Lui ha un problema con me”.

A cura di Alessio Morra

Tottenham-Liverpool è stato un match spettacolare, terminato in parità. Il pareggio porta a -3 dal City la squadra di Klopp, che a fine partita era furioso nei confronti del direttore di gara Tierney. Il tecnico dei Reds è stato piuttosto chiaro sia al momento del fischio finale che nel dopo partita.

Terna arbitrale non all'altezza di un match così bello e così importante. Perché il Tottenham di Conte vuole tornare in corsa per il quarto posto e aveva bisogno di fare punti contro il Liverpool, che aveva invece la necessità di rispondere al Manchester City, che ha vinto 4-0 a Newcastle. L'arbitro Tiernay ha commesso una serie di errori e non è stato onestamente nemmeno aiutato dal VAR. Se Conte si lamenta per il gol del 2-1 di Robertson, Klopp si arrabbia per due decisioni diametralmente opposte e tutte due sbagliate. Kane solamente ammonito per un fallo duro su Robertson, e lo stesso giocatore scozzese invece espulso per un'entrata decisa ma non cattiva.

Quando la partita finisce Klopp saluta Conte poi va verso il centro del campo e parla con l'arbitro. Usa toni forti e gli dice: "Tu non ha mai giocato a calcio" ed ha aggiunto: "Qui non ho problemi con nessun arbitro, solo con te". Tierney non risponde e lascia il campo accompagnato dai suoi assistenti. Passa qualche minuto e la rabbia non diminuisce per il tecnico tedesco che in tv è sempre durissimo nei confronti del direttore di gara: "Non capisco davvero perché lui abbia dei problemi con me. Ma abbiamo bisogno solo di un arbitro obiettivo che veda le situazioni e le giudichi. Dovrei chiedergli qual è il suo problema con me".