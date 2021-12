Conte fa tremare Klopp, Tottenham-Liverpool spettacolare: ma il VAR è disastroso Partita bellissima tra Tottenham e Liverpool. Tanti gol e spettacolo a non finire tra le squadre di Conte e Klopp, ma anche tanti errori dell’arbitro e del VAR.

A cura di Alessio Morra

Spettacolo puro a Londra dove Tottenham e Liverpool hanno dato vita a un match straordinario, forse il più bello di tutta la stagione 2021-2022 della Premier League. Conte e Klopp hanno pareggiato 2-2. Tanti gol, tante occasioni create, Alisson grande protagonista in positivo e negativo. E grossi errori da parte dell'arbitro e del VAR, che ha convalidato un gol del Liverpool viziato da un fallo di mani di Salah.

Conte ha cambiato completamente gli Spurs in queste poche settimane. Il Tottenham dopo una lievissima difficoltà iniziale aggredisce il Liverpool, attacca con velocità e raddoppia in continuazione. L'organizzazione degli Spurs imbriglia Salah e Mané. Per una decina di minuti i londinesi sono ingiocabili. Kane con un bel diagonale torna al gol e firma l'1-0. Son si divora il raddoppio. Dele Alli ha un'occasione d'oro, ma Alisson compie un intervento strepitoso e tiene a galla la sua squadra che prima del finale di tempo trova il pareggio, l'1-1 lo realizza Diogo Jota che svetta e con un colpo di testa splendido lascia fermo Lloris e sfrutta un assist fantastico di Robertson.

In una partita giocata a ritmi altissimi sono protagonisti anche l'arbitro e gli addetti al VAR che compiono una serie di errori, che incidono tanto sul corso di Tottenham-Liverpool. Nel primo tempo, ancora sull'1-0, Kane viene ammonito per un brutto fallo su Robertson, ma il capitano dell'Inghilterra meritava il rosso. Nella ripresa l'errore enorme si compie al 70′ quando il Liverpool passa in vantaggio con un gol di Robertson. Perché nella convulsa azione c'è evidente un fallo di mani di Salah che si porta avanti in modo irregolare il pallone. L'arbitro non vede, il VAR nemmeno. Conte protesta, il Tottenham spera e chiede che il gol venga cancellato. Ma incredibilmente la rete viene assegnata.

La reazione del Tottenham c'è ed è forte, e arriva pure il gol del 2-2. Il pari arriva quando Alisson, forse il migliore in campo fino a quel momento, commette un errore enorme, liscia il pallone e concede a Son di insaccare con la porta spalancata. Due minuti dopo il VAR stavolta interviene e suggerisce all'arbitro di espellere Robertson, che con un fallo da dietro aveva steso Winks. Il rosso pare eccessivo. Klopp protesta, toglie Mané ma non si difende. Le due squadre cercano fino all'ultimo il gol da tre punti, che non arriva. Finisce 2-2. I due allenatori si abbracciano quando l'incontro finisce, Klopp però è furioso e va a reclamare con il direttore di gara.