Bruno Fernandes segna da centrocampo, i compagni sono increduli e Old Trafford impazzisce Bruno Fernandes approfitta dell'errore di un difensore del Liverpool e fa gol da centrocampo: i compagni sono increduli e Old Trafford impazzisce.

A cura di Vito Lamorte

Bruno Fernandes approfitta di un errore di un difensore del Liverpool e fa gol da centrocampo: i compagni sono increduli e Old Trafford impazzisce. Il Manchester United ha trovato la rete al primo tiro in porta della partita, che è arrivato al 50′: il primo tempo dei Red Devils era stato a dir poco snervante ma nella ripresa la squadra di ten Hag ha rialzato la testa anche grazie a questo episodio.

L'erroraccio in costruzione per il Liverpool lo commette Quansah, che sbaglia il passaggio e serve in maniera fortuita il centrocampista portoghese: Kelleher era in posizione avanzata per giocare con i compagni e così Bruno Fernandes lo ha punito da metà campo. Garnacho è incredulo così come i suoi compagni mentre i tifosi presenti al Teatro dei Sogni esultano.

Si tratta del 50° gol di Bruno Fernandes in Premier League dal suo arrivo dallo Sporting Clube e si tratta, quasi sicuramente, di uno dei più belli.

La faccia di Alejandro Garnacho dice tutto rispetto alla rete del suo capitano: il giovane attaccante argentino è incredulo nei confronti del numero 8, che ha risollevato le sorti dello United con questa giocata.

La squadra di Erik ten Hag si è ritrovata dopo un primo tempo terribile, mentre il Liverpool ha smarrito la strada maestra e ha smesso di giocare il tipo di calcio con cui stava dominare la gara di Old Trafford.

Poco dopo il gol di Bruno Fernandes il Manchester United si è portato in vantaggio con una magia di Kobbie Mainoo.

Gli uomini di Ten Hag pagano l'intervento sconsiderato e inutile di Wan-Bissaka su Elliot in area di rigore e così il Liverpool ha trovato il gol con Salah dagli undici metri. È successo un po' tutto all'Old Trafford nel big match di Premier tra Manchester United e Liverpool, con gli spettatori interessati e non che si sono goduti uno spettacolo piacevole.

Sarà un finale di stagione grandioso con Liverpool, Arsenal Manchester City separate da un punto a sette giornate dalla fine.