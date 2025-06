video suggerito

Amadou Seini impazzisce ai Mondiali: schiaccia nel suo canestro e perde la partita, compagni attoniti Il giocatore del Camerun Amadou Seini ha perso completamente il senso della realtà nel finale della partita contro l'Australia ai Mondiali di basket Under 19. Dopo aver ricevuto palla da un compagno, a match praticamente vinto, ha schiacciato con violenza nel proprio canestro. Una follia decisiva per far perdere la partita al Camerun.

A cura di Paolo Fiorenza

Una scena davvero mai vista quella che ha fatto mettere le mani nei capelli ai giocatori del Camerun nel finale della partita giocata contro l'Australia ai Mondiali di basket Under 19 in corso di svolgimento in Svizzera (finale il 6 luglio prossimo, la Spagna è la detentrice del titolo vinto nel 2023). Il Camerun era in controllo totale del match, +6 e palla in mano con una rimessa dal fondo: a quel punto Amadou Seini ha perso completamente il senso della realtà e, dopo essersi smarcato e aver ricevuto palla, ha schiacciato con violenza nel proprio canestro, nell'incredulità di chiunque fosse presente in campo e sugli spalti. Un gesto assurdo che peraltro ha avuto conseguenze devastanti, visto che il Camerun ha finito per perdere la partita ai supplementari.

La follia di Amadou Seini ai Mondiali Under 19 di basket: schiaccia nel proprio canestro e fa perdere il Camerun

La squadra africana era avanti 80-74 con 48.9 secondi mancanti sull'orologio nell'ultimo quarto: la vittoria sembrava davvero al sicuro, visto che il Camerun aveva anche il possesso della palla, dovendola rimettere da fondo campo. A quel punto è accaduto qualcosa di incredibile: Seini si è liberato per ricevere il pallone, non era neanche marcato, dunque poteva avere buon gioco a far scorrere il tempo, giocando ai 24 secondi o subendo fallo.

Ma in quel momento, per qualche oscuro motivo, nella sua mente l'azione è diventata offensiva e la rimessa ricevuta per andare a canestro (quello sbagliato). Senza che nessuno ovviamente lo contrastasse, Seini ha schiacciato il -4 per l'Australia, nella costernazione dei suoi compagni, mentre gli australiani e tutti gli altri presenti alla Cooly Arena di Losanna non riuscivano a credere a quello che era appena accaduto.

Gli arbitri non hanno potuto fare altro che convalidare il canestro, dichiarandolo accidentale. I due punti sono stati attribuiti nel tabellino a un giocatore dell'Australia, mentre Seini è stato accreditato di una palla persa. Quello è stato solo l'inizio dell'incubo sportivo per il Camerun: l'Australia è riuscita a recuperare anche il residuo svantaggio da lì alla sirena, finendo poi per vincere la partita dopo due tempi supplementari, col punteggio di 101-96. La vittoria ha tenuto vivo il torneo della squadra australiana, che aveva perso di 15 punti contro gli Stati Uniti nella partita d'esordio del torneo, mentre il Camerun è quasi fuori avendo perso la sua prima partita contro la Francia.