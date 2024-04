video suggerito

Liverpool-Atalanta, dove vederla in TV e streaming su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Europa League Liverpool-Atalanta si gioca alle 21:00 ad Anfield. Si tratta della gara di andata dei quarti di finale di Europa League. Klopp dovrà dimostrare di valere i pronostici come indiscusso favorito della Coppa, per Gasperini l’obiettivo è di conquistare una semifinale europea. Diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Liverpool-Atalanta, gara di andata dei quarti di finale di Europa League, è in programma oggi giovedì 11 aprile con fischio di inizio alle 21:00, in diretta TV e streaming su Sky e DAZN. I nerazzurri per la quinta volta si giocano l'accesso ad una finale europea ma di fronte si ritrovano una delle formazioni favorite per la vittoria del torneo.

Sono solamente due i precedenti che vedono di fronte Liverpool e Atalanta e risalgono alla fase a Gironi di Champions League stagione 2020-2021. In entrambi i casi non ci fu scampo per la squadra di Gasperini sconfitta malamente all'andata, a Bergamo, dove subirono un clamoroso 5-0. Poi, però ci fu il 2-0 dell'orgoglio in Inghilterra in casa dei reds. Il Liverpool è una autentica macchina da gol: fin qui in Europa League hanno segnato 28 reti in otto partite. Con i reds in piena forma, primi in Premier League e già con un trofeo (la Carabao Cup) in cascina, pronti a mantenere fede ai pronostici. L'Atalanta di Gasperini proverà l'impresa quasi impossibile.

In campionato l'Atalanta arriva dalla sconfitta di Cagliari che ne ha frenato la rimonta verso le zone che valgono un posto nelle Coppe e Gasperini dovrà puntare forte già da questa sera per tenere vivo il sogno europeo. Si affiderà ancora a Scamacca cui affiancherà l'esperienza di Lookman. Per Klopp, Nunez sarà l'attaccante di riferimento.

Partita: Liverpool-Atalanta

Dove: Anfield (Liverpool)

Quando: giovedì 11 aprile

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: SkyGo, DAZN, NOW

Competizione: Europa League (andata quarti di finale)

Liverpool-Atalanta, dove vederla in diretta TV

Liverpool-Atalanta inizia alle 21:00 e si potrà seguire in diretta solamente per gli utenti abbonati a Sky e a DAZN. Nel primo caso i canali di riferimento sono: 202 (Sky Sport Calcio) e 253 (Sky Sport) della piattaforma satellitare, mentre nel secondo si può collegare una Smrt TV ad una consolle di gioco o a un dispositivo wireless per usufruire del servizio di DAZN

Dove vedere Liverpool-Atalanta in diretta Streaming

La partita valida per l'andata dei quarti di finale di Europa League, Liverpool-Atalanta è visibile anche in diretta online. Per gli abbonati di Sky si può utilizzare l'app SkyGo oppure usufruire del servizio ondemand di NOW: Per gli abbonati di DAZN, oltre all'app ci si può direttamente collegare al sito ufficiale. Telecronaca Sky affidata a Federico Zancan, coadiuvato da Luca Marchegiani mentre per DAZN ci sarà Stefano Borghi.

Europa League, le probabili formazioni di Liverpool-Atalanta

Il Liverpool si avvicina all'appuntamento sulla scia di un momento più che positivo. Klopp potrebbe puntare sul ritorno dal 1′ di Gomez, come centrale difensivo insieme all'insostituibile van Dijk. Out Alisson tra i pali ci sarà Kelleher mentre pochissimi dubbi sul fronte offensivo: Salah e Diaz ai lati e punta centrale che sarà Nunez. Per Gasperini qualche problema in difesa senza l'infortunato Scalvini e qualche dubbio tra i titolari. Zappacosta e Holm si contendono una maglia da titolare sulla corsia di destra mentre sembra certa per De Ketelaere nuovamente la panchina. In avanti, dietro alla coppia Scamacca-Lookman ci dovrebbe essere Koopmeiners.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz. All. Klopp

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini