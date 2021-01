Kevin Strootman è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista olandese era stato accostato al club rossoblù da diversi giorni e oggi l'affare è diventato ufficiale: il classe 1990 arriva dall'Olympique Marsiglia, dove aveva trovato poco spazio quest'anno e non rientrava nei piani di André Villas-Boas. L'ex calciatore della Roma approda in Liguria con la formula del prestito. Il più giovane capitano nella storia della nazionale olandese è arrivato nella città ligure due giorni fa e ha spiegato così il motivo della sua scelta: "Sono molto contento di tornare in Italia, stavo molto bene qui. Poi sono andato in Francia e ora sono contento di questa opportunità e occasione di giocare nel Genoa. Ero in una situazione non buona per me, non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato e ha fatto tutto per prendermi e io sono molto contento per questo. Ho parlato con la famiglia, loro hanno fatto uno sforzo per me ed anche io. Sono contento di essere qui ma voglio dimostrarlo sul campo”.

Nel pre-partita di Juventus-Genoa, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, ha parlato il direttore sportivo del Grifone Francesco Marroccu e si è espresso così sull'arrivo dell'olandese: “Strootman arriva con le motivazione giuste, è l'aspetto che mi ha colpito più di tutto nel conoscerlo. Ha desiderato fortemente il ritorno, la trattativa è durata cinque minuti. Il suo sogno è quello di aiutare la squadra e proseguire il suo percorso in Italia”.

Il comunicato del Genoa

Questa la nota ufficiale del club ligure in merito all'arrivo di Strootman: "Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito da Olympique de Marseille, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Kevin Strootman (Ridderkerk, Paesi Bassi, 13/02/1990). Il giocatore ha già svolto il primo allenamento con i nuovi compagni".