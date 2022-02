Kaio Jorge in lacrime, esce in barella: l’infortunio è grave, la Juventus perde un altro pezzo Infortunio che sembra grave per Kaio Jorge impegnato con la squadra della Juventus Under 23. Il brasiliano è uscito in lacrime e in barella, possibile tegola anche per Allegri.

Gli infortuni sembrano essere una costante per la Juventus. A poche ore dal pareggio in casa del Villarreal, e dalla tegola legata al grave problema accusato da Weston McKennie, arriva un'altra brutta notizia per Massimiliano Allegri. Brutte notizia dallo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria, dove era impegnata la squadra Under 23 dei bianconeri: Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano nel giro della prima squadra ha rimediato un brutto infortunio al ginocchio. Le prime sensazioni sono preoccupanti, soprattutto alla luce della reazione del classe 2002.

Kaio Jorge non è stato inserito nella lista della Juventus per la seconda fase della Champions, quella ad eliminazione diretta. Il brasiliano proprio per questo motivo è stato aggregato all’Under 23 che è scesa in campo ad Alessandria contro la Pro Patria. Un modo per fargli mettere nelle gambe minuti importanti, come i suoi compagni che ieri hanno giocato in Spagna per l'andata degli ottavi di Champions League con il Villarreal. La sua seconda presenza con la squadra B dei bianconeri, si è rivelata assai sfortunata per l’attaccante che ha collezionato 11 presenze con la prima squadra, in stagione.

La dinamica dell’infortunio di Kaio Jorge

Poco prima della mezz'ora del primo tempo, Kaio Jorge si è reso protagonista di un'azione sulla fascia sinistra. L'attaccante brasiliano ha provato ad involarsi sulla sinistra, con uno spunto in velocità. Purtroppo però dopo il controllo del pallone, è caduto in malo modo con il ginocchio destro che a quanto pare ha subito una torsione innaturale. L'ex Santos si è immediatamente accasciato al suolo, resosi subito conto della gravità dell'infortunio, con compagni e avversari che hanno richiamato l'intervento dei sanitari.

Il gioco è stato fermato per diversi minuti, con Kaio Jorge molto dolorante e in lacrime con le mani sul volto. Non è stato facile sottoporlo alla cura del caso, con il ragazzo che non riusciva a sollevarsi in piedi. Gli addetti ai lavori alla fine sono riusciti a collocare il brasiliano sulla barella, accompagnandolo fuori. Mani sul volto e disperazione per l'attaccante, con grande preoccupazione anche dei dirigenti bianconeri presenti sugli spalti. Si teme un lungo stop, dopo quello di McKennie, con Allegri che perde una pedina per il campionato e la Coppa Italia nel suo reparto offensivo.