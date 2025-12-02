Calcio
Juventus-Udinese di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Udinese è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Spalletti sfiderà quella di Runjaic oggi, martedì 2 dicembre, con calcio d’inizio alle 21:00. Tutte le informazioni su dove la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Juventus-Udinese è il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Luciano Spalletti sfiderà oggi, martedì 2 dicembre 2025, con calcio d'inizio alle 21:00, quella di Kosta Runjaic in una partita secca che vale il passaggio del turno tra le migliori otto del ‘torneo della coccarda'.

A Torino i bianconeri cercano un’altra spinta dopo il cambio in panchina che ha portato Luciano Spalletti alla guida della squadra: la Vecchia Signora viene dal successo interno contro il Cagliari grazie alla doppietta di Yildiz mentre l’Udinese di Runjaić è reduce dal 2-0 ottenuto sul campo del Parma lo scorso 29 novembre. Le due squadre si sono affrontate già in campionato e a vincere sono stati i bianconeri di Torino per 3-1.

La Juve deve far fronte al brutto infortunio di Dusan Vlahovic, che ha riportato una lesione di alto grado all’adduttore della coscia sinistra e potrebbe star fermo più di due mesi.

  • Partita: Juventus-Udinese
  • Orario: 21:00
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Quando: martedì 2 dicembre 2025
  • Diretta TV: Italia 1
  • Diretta streaming: Sportmediaset, Mediaset Infinity
  • Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Dove vedere Juventus-Udinese in diretta TV

Juventus-Udinese sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Mediaset, precisamente su Italia 1, al numero 6 del Digitale Terrestre. Alle 20:25 al via il collegamento live dall'Allianz Stadium: in studio Monica Bertini e con Giampaolo Pazzini, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri ed Emidio Morganti.

Juventus-Udinese, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra la Vecchia Signora e i friulani si potrà vedere gratuitamente anche in diretta streaming su Mediaset Infinity (disponibile anche scaricando l'app su dispositivi mobili come smartphone e tabelt) oppure sul sito di Sportmediaset. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani e il commento tecnico di Roberto Cravero.

Juventus-Udinese, le formazioni della partita di Coppa Italia

Spalletti dovrebbe puntare su David come riferimento offensivo con Yildiz e Zhegrova a supporto. Runjaic si affida alla coppia d'attacco formata da Zaniolo e Buksa.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, McKennie, Locatelli, Kostic; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Palma, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Zemura; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Runjaic.

