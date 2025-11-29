Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona, primo acuto per De Rossi. Udinese in scioltezza a Parma

Il Genoa vince lo scontro diretto col Verona in rimonta, primo acuto per De Rossi sulla panchina del Grifone. Udinese in scioltezza a Parma: la squadra friulana vince 2-0 nel segno di Zaniolo e Davis.

Il Genoa ribalta il Verona e conquista una preziosa vittoria salvezza per 2-1 a Marassi. Al 21′ è Belghali a portare avanti gli ospiti con il suo primo gol in Serie A, ma il Grifone reagisce e trova il pareggio poco prima dell’intervallo: al 40′ Lorenzo Colombo, finalmente in gol, riporta i grifoni in parità.

Nella ripresa, la squadra di Daniele De Rossi completa la rimonta. All’inizio della seconda frazione, Ellertsson mette un perfetto cross dalla destra e Morten Thorsby stacca di testa battendo Montipò per il 2-1 che accende Marassi. Nel finale, grande occasione per il Verona con Giovane, ma Leali salva il risultato con un intervento decisivo. Al triplice fischio, il Genoa sale a 11 punti, agganciando Parma e Cagliari, mentre il Verona resta ultimo con 6 punti insieme alla Fiorentina. La posizione di Zanetti, finora confermata dalla società, resta ora molto delicata.

Genoa-Verona, il tabellino

Leggi anche Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa: i dettagli del contratto

RETI: 21’ Belghali (V); 40’ Colombo (G); 62’ Thorsby (G)

GENOA (3-5-2): Leali; Mercandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson (85′ Sabelli), Malinovskyi (85′ Carboni), Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha (72’ Masini), Colombo (67’ Ekuban). Allenatore: Daniele De Rossi.

VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Valentini; Belghali (81′ Oyegoke), Niasse (81′ Al-Musrati), Gagliardini, Bernede (66’ Sarr), Bradarić (30’ Frese); Giovane, Mosquera (66’ Orban). Allenatore: Paolo Zanetti.

Udinese corsara a Parma nel segno di Zaniolo e Davis

L’Udinese espugna il Tardini con un secco 2-0 e ancora una volta è Nicolò Zaniolo a trascinare la squadra friulana. Dopo appena undici minuti, l’ex Roma sfrutta un’uscita sbagliata di Corvi, controlla magistralmente il pallone in area, salta il portiere e deposita in rete il vantaggio bianconero. La prima frazione si chiude così, con i ragazzi di Runjaic in pieno controllo.

Nella ripresa il Parma prova a rimettersi in carreggiata, ma la serata si complica ulteriormente. Al 63’, Davis entra in area con decisione e viene atterrato da Troilo: l’arbitro assegna il rigore e mostra il rosso diretto per chiara occasione da gol. Lo stesso Davis si incarica del penalty, supera Corvi e firma il raddoppio dell’Udinese.

Il Parma non trova la forza per reagire, mentre i friulani gestiscono senza affanni fino al triplice fischio. Con questa vittoria l’Udinese sale a 18 punti, mentre i gialloblù restano fermi a quota 11.

Parma-Udinese, il tabellino

GOL: 11′ Zaniolo (U), 65′ Davies rig. (U)

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé (79′ Benedyczak), Keita (46′ Estevez), Sørensen (56′ Hernani), Valeri; Cutrone (46′ Ondrejka), Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zemura, Atta (68′ Ekkelenkamp), Karlstrom, Piotrowski (90′ Zarraga), Zanoli (82′ Ehizibue); Zaniolo (82′ Bravo), Davis (68′ Buksa). Allenatore: Kosta Runjaic.