La Juve torna a vincere dopo 46 giorni e ora attende l’annuncio di Spalletti: Udinese battuta 3-1
La Juventus ritrova la vittoria dopo una serie di 8 partite senza successi e l'esonero di Tudor: Udinese battuta 3-1 grazie ai gol di Vlahovic, Gatti e Yildiz. In attesa dell'arrivo di Spalletti, la squadra guidata da Brambilla ritrova la vittoria che mancava da più di un mese.
La Vecchia Signora parte subito forte con un rigore trasformato da Dusan Vlahovic al 4′, ma l’Udinese risponde allo scadere del primo tempo con Zaniolo che firma il pareggio. Nella ripresa i bianconeri spingono con Vlahovic, Openda, Kostic e McKennie creando numerose occasioni, fino al 67′ quando Gatti firma il gol del nuovo vantaggio su cross di Cambiaso. L’Udinese prova a reagire, ma la difesa bianconera non rischia praticamente mai e nel finale c'è la firma di Yildz per il tris.
La Juventus ritrova la vittoria, Udinese battuta 3-1
I bianconeri si portano avanti dopo pochi minuti: costruiscono bene con Kalulu che in profondità cerca Openda, poi tocco subito in mezzo per Vlahovic che è trattenuto da Goglichidze. Sul dischetto va il numero 9 bianconero, che spiazza Okoye e può esultare.
La Juve non legittima il suo vantaggio e sul finire della prima frazione subisce il ritorno dell'Udinese: i friulani trovano il gol del pareggio con Zaniolo, che trova il varco giusto in area di rigore dopo un'azione confusa e batte Di Gregorio.
La Vecchia Signora, dopo aver rischiato qualcosa all'inizio della ripresa, si porta di nuovo in vantaggio: grande cross dalla destra di Cambiaso che trova Gatti pronto a ribadire in porta di testa due passi. Nel finale Yildiz si procura un calcio di rigore e lo trasforma.
Juventus-Udinese, il tabellino
RETI: 4′ Vlahovic , 46′ Zaniolo, 67′ Gatti, 95′ Yildiz.
JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic (89′ Rugani); Yildiz; Vlahovic (89′ Koopmeiners), Openda (77′ David). All. Brambilla.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Ehizibue (74′ Ehizibue), Piotrowski (58′ Lovric), Karlstrom, Atta (74′ Miller), Kamara; Zaniolo (58′ Bayo), Davis (38′ Buksa). All. Runjaic.
ARBITRO: Marco Di Bello.