Juventus-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni

Juve-Roma è la partita clou della 16ª giornata di Serie A, si gioca oggi alle 20:45 con diretta tv, in chiaro e in streaming su DAZN, Sky Sport e NOW. Le ultime news sulle formazioni di Spalletti e Gasperini.

Juventus–Roma è la partita della 16ª giornata di Serie A che si gioca oggi alle 20:45 e sarà visibile in diretta tv su DAZN, sui canali di Sky Sport e NOW. Il big match rappresenta uno snodo cruciale per il campionato dei bianconeri e dei giallorossi: la squadra di Spalletti ha l'occasione di accorciare le distanze dal quarto posto vincendo lo scontro diretto; la formazione di Gasperini può addirittura tornare in vetta al torneo approfittando degli impegni in Supercoppa di Inter, Milan e Napoli, mettendo così pressione maggiore nella lotta scudetto.

La Juve arriva alla sfida odierna dopo il successo col Bologna firmato da Cabal, la Roma è reduce dalla vittoria sul Como. Spalletti dovrà rinunciare a Koopmeiners per squalifica ma ha recuperato (finalmente) Bremer. David e Openda le soluzioni "ragionate" per l'attacco. Tra le fila dei capitolini Ferguson è asso nella manica.

Partita: Juventus-Roma

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: sabato 20 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Competizione: 16ª giornata Serie A

Dove vedere Juventus-Roma in tv: la diretta in chiaro

Juventus-Roma sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su DAZN e su DAZN 1 (canale 214 di Sky per gli utenti che hanno attivato il servizio). Il match è in co-esclusiva e andrà in onda anche su Sky Sport 1 (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). La telecronaca di Juventus-Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, mentre sui canali si Sky e su NOW sarà raccontata dalle voci di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Juventus-Roma, dove vederla in streaming: l'orario

La partita tra Juve e Roma è in programma a partire dalle 20:45 ma la copertura dell'evento sarà completa, con commenti, interviste e analisi che saranno proposte dalle emittenti prima, durante e dopo la gara. Il match sarà visibile anche in diretta streaming (tramite app) su DAZN, Sky Go e NOW.

Juventus-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Juve deve assolutamente vincere in casa per rientrare nella corsa al quarto posto che vale la Champions. Spalletti pronto a lanciare Bremer dall'inizio. Conceiçao e Yildiz alle spalle di David. Nella Roma di Gasperini c'è Ferguson in attacco con Soulé e Pellegrini a sostegno. Di seguito le formazioni:

JUVENTUS (3-4-2-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David (Openda). Allenatore: Spalletti.

ROMA (3-4-2-1) Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.