La Roma torna vicinissima alla vetta della Serie A, basta Wesley per battere 1-0 il Como

All’Olimpico la Roma batte 1-0 il Como e riallunga sulla Juventus. La partita è stata decisa da un gol di Wesley. Gasperini è a un punto dal Napoli e a tre dall’Inter capolista.

La Roma vince 1-0 anche con il Como e torna vicinissima alla vetta della Serie A. Il Monday Night della 15ª giornata è stato deciso da un gol di Wesley, il brasiliano al 61′ con un diagonale ha sfruttato un assist di Soulé e ha freddato Butez. Gasperini allunga sulla Juventus, avversaria sabato prossimo in campionato, e si riporta a soli tre punti dal vertice, e cioè dall'Inter.

Soulé brilla nel primo tempo

All'Olimpico va di scena il Monday Night della 15ª giornata di Serie A. Roma e Como a caccia del riscatto dopo le sconfitte nell'ultima giornata di campionato. I giallorossi se la giocano con Ferguson centravanti, Fabregas con Diao punta. Il primo tempo è intenso, molto intenso, non bello, ma non c'è un minuto di tregua. Emozioni vere, però, pochissime. Butez, che tocca tanti palloni, non deve sporcare troppo i suoi guanti.

Hermoso giganteggia nell’area di rigore dei giallorossi.

Un paio di fiammate di Soulé e tante sgroppate di un ottimo Wesley. Il Como si difende e prova a ripartire. Alla mezz'ora c'è un corner per la Roma, Diao è protagonista di uno splendido coast to coast ma prima di calciare si fa male. Un infortunio che significa tanta sfortuna per questo attaccante senegalese che rischia di saltare la Coppa d'Africa. Il Como si fa vivo solo nel finale di tempo, Svilar vola, intervento strepitoso e porta salvata.

Wesley decide Roma-Como

Nella ripresa la partita è più spezzata e diventa spigolosa. Cristante segna dopo un palo di Soulé, ma Pellegrini era in fuorigioco a inizio azione. Tutto fermo. Il capitano rischia il giallo per un intervento a metà campo e il giallo lo prende Mancini. In questa fase di confusione arriva il gol dell'1-0.

Matias Soulé è stato brillante, ha colpito anche un palo durante Roma–Como.

Lo segna Wesley che al 61′ con un diagonale preciso sfrutta un assist di Soulé e non lascia scampo a Butez. Fabregas prova a cambiare il Como, manda in campo innanzitutto Jesus Rodriguez, che si muove molto bene. Gasp cambia il giusto. Dentro prima El Shaarawy e poi Bailey. Il Como spinge, ci prova, ma non riesce mai a essere davvero pericoloso. Il finale è polemico, si accende pure un fuocherello tra Mancini e Ramon. La Roma vince e torna nella scia delle prime tre.