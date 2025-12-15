Diao esce dal campo in lacrime per infortunio: rischia la Coppa d’Africa, scoppia la polemica

È una doccia gelata per tutti i senegalesi che speravano di vedere Assane Diao in nazionale per la Coppa d'Africa. Poco dopo la mezz'ora il giocatore è stato costretto a uscire durante Roma-Como, fermato da un infortunio che adesso fa tremare i tifosi. Ha abbandonato il campo in lacrime, consapevole che un problema fisico potrebbe pregiudicare tutta la competizione e impedirgli di rappresentare il Como nelle prossime settimane.

La sua situazione verrà valutata con molta attenzione nei prossimi giorni dallo staff medico della squadra di Fabregas che nel frattempo ha acceso la polemica di tutti i tifosi africani: i giocatori hanno risposto alle convocazioni delle rispettive federazioni a partire da oggi, ma Diao è rimasto qualche giorno in più proprio per partecipare alla gara ma ha affrontato la situazione che tutti temevano. Il Senegal non ha forzato la mano come ha fatto invece il Marocco che ha voluto subito El Aynaoui, lasciando la Roma senza il suo centrocampista proprio per tutelarsi da qualsiasi evenienza.

Diao esce dal campo in lacrime

Cosa è successo a Diao contro la Roma

Tutti sperano che si tratti soltanto di un problema passeggero, ma le lacrime di Diao all'uscita dal campo non fanno presagire niente di buono. Il senegalese si è fatto male respingendo il pallone in un'azione di gioco in contropiede, ha provato a restare in campo dopo i soccorsi ma ha dovuto alzare bandiera bianca al 37′ per il troppo dolore. Lo sconforto gli si leggeva in volto perché in ballo c'è la partecipazione alla competizione intercontinentale che si terrà dal 21 dicembre al 18 gennaio: mancano pochissimi giorni all'inizio e un infortunio comprometterebbe tutto. Sotto accusa è finito Fabregas che lo ha mandato in campo in questa partita rischiando grosso, consapevole del fatto che ha avuto a che fare con diversi problemi fisici in questa stagione.

Coppa d'Africa a rischio

La sua condizione fisica non era ottimale e questo è l'ennesimo infortunio che gli capita negli ultimi due anni che sono stati pieni di successi ma anche tormentati dalla sfortuna. I più arrabbiati di tutti sono i senegalesi che mettono nel mirino sia l'allenatore che la FIFA: i giocatori africani hanno risposto alle chiamate delle nazionali a partire da oggi e in certi casi non è stata concessa nessuna deroga per le partite giocate nel monday night. Lo ha fatto il Marocco con El Aynaoui, assente dai convocati proprio contro il Como, ma non lo ha fatto il Senegal per la sua stella che adesso rischia davvero di non poter giocare la competizione tanto attesa.