Coppa d’Africa 2026, chi sono i convocati della Serie A: da Lookman a N’Dicka, l’elenco squadra per squadra

La Coppa d'Africa 2026 è alle porte, comincerà domenica 21 dicembre e terminerà con la finale domenica 18 gennaio. Sono 24 le nazionali al via, favorito è il Marocco che non vince da 50 anni e spera di farlo in casa. Essendo una manifestazione giocata sotto l'egida della FIFA tutti i calciatori convocati devono lasciare i club d'appartenenza. Vale così anche per quelli della Serie A, con una lunga serie di giocatori che lasciano le proprie squadre già dal prossimo lunedì. Tra loro anche calciatori di alto livello. Salta all'occhio il nome di Lookman, attaccante dell'Atalanta che formerà un tandem straordinario con Osimhen. La Nigeria vuole riscattarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali e ha convocato tutti i migliori, compresi il centrocampista della Lazio Dele Bashiru e quello del Pisa Akinsanmiro. La Lazio perde anche Dia, che è stato convocato dal Senegal. La Roma perde invece il difensore N'Dicka, convocato dalla Costa d'Avorio insieme al difensore dell'Atalanta Kossounou, e il centrocampista El Aynaoui, che fa parte del dream team del Marocco. Il Torino perde due difensori: Coco e Masina. Mentre il Lecce addirittura verrà privato di quattro calciatori, così come l'Udinese che però almeno si tiene il portiere, Okoye, escluso all'ultimo dai convocati. Caos nel Camerun, con due liste di convocati, figlie della surreale situazione dei due CT.

Il difensore della Roma Evan N’Dicka è uno dei pilastri della Costa d’Avorio.

I calciatori della Serie A convocati per la Coppa d'Africa

Atalanta: Kossounou (Costa d'Avorio), Lookman (Nigeria)

Bologna: nessuno

Cagliari: Liteta (Zambia), Luvumbo (Angola)

Como: Diao (Senegal)

Cremonese: Faye (Senegal)

Fiorentina: nessuno

Genoa: Onana (Camerun)

Inter: nessuno

Juventus: nessuno

Lazio: Dele-Bashiru (Nigeria), Dia (Senegal)

Lecce: Gaspar (Angola), N'Dri (Costa d'Avorio), Coulibaly (Mali), Banda (Zambia)

Milan: nessuno

Napoli: nessuno, Anguissa infortunato salta la manifestazione

Parma: Ndiaye (Senegal)

Pisa: Akinsanmiro (Nigeria), Leris (Algeria), Nzola (Angola)

Roma: Ndicka (Costa d'Avorio), El Aynaoui (Marocco)

Sassuolo: Coulibaly (Mali)

Torino: Coco (Guinea Equatoriale), Masina (Marocco)

Udinese: Zemura (Zimbabwe), Bayo (Costa d'Avorio), Gueye (Senegal), Modesto (Angola)

Verona: Belghali (Algeria), Niasse (Senegal).

Quante partite di Serie A saltano

I calciatori convocati per la prossima Coppa d'Africa si aggregheranno alle rispettive nazionali a partire da lunedì 15 dicembre, dopo la 15ª giornata di Serie A. Le partite di campionato che salteranno vanno da un minimo di 3 a un massimo di 6-7, a seconda di quanto andrà avanti la loro nazionale nel torneo: le gare saltate saranno 3 in caso di eliminazione già nella fase a gironi (che termina intorno al 29 dicembre), 4-5 in caso di uscita negli ottavi o nei quarti di finale, 5-6 con sconfitta in semifinale e infine 6-7 partite (fino alla 22ª giornata) qualora giocassero la finale del 18 gennaio.