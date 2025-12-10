Camerun nel caos, spuntano due liste convocati per la Coppa d’Africa: in una c’è anche André Onana

Il calcio camerunense è di nuovo piombato nel caos più totale a sole due settimane dall'inizio di una delle competizioni più importanti cui si è meritatamente qualificato, la Coppa d'Africa 2026. A tal punto che per la competizione, ad oggi esistono due liste di convocati ben distinte: una formulata da David Pagou e l'altra da Marc Brys dove, nella prima è presente anche Andrè Onana. Ed entro l'11 dicembre si dovrà decidere quale sia quella ufficiale, perché ne dovrà presentare solo una con la volontà di Eto'o che appare ben più ferrea e vincente rispetto a quella filo-governativa.

Il paradosso del Camerun con due CT distinti, Brys e Pagou: colpa di Eto'o

Com'è possibile? Grazie a Samuel Eto'o, attuale dispotico presidente della Federcalcio del Paese, si è creata una situazione più che surreale. A fine novembre ha sollevato dall'incarico di CT il tecnico belga, inserendo Pagou di propria iniziativa senza passare dai canali ufficiali che prevedono il coinvolgimento del Ministero dello Sport. E così, il paradosso: Pagou sta facendo conferenze stampa e presentando il "suo" Camerun, mentre Brys ha rifiutato l'esonero e ha presentato a sua volta la propria lista di convocati, tra cui anche l'ex Inter Andrè Onana, che – però – non dovrebbe partecipare alla Coppa.

Una situazione mai vista in precedenza e che rischia di andare oltre l'incidente diplomatico perché ad oggi il Camerun ha di fatto due Commissari Tecnici: uno inserito direttamente dal Presidente della Federazione, Eto'o, un altro dal Ministero dello Sport, creando un paradosso che il Governo e la Federcalcio stanno provando a risolvere, tenendo degli incontri per una soluzione amichevole, mentre attorno alla nazionale non vi è alcuna certezza con i giocatori che si sono ritrovati in balìa degli eventi.

Le due liste di convocati: il Camerun ha due nazionali per la Coppa d'Africa

Tra i più importanti, conosciuti e rappresentativi calciatori camerunensi c'è anche Andrè Onana che lo scorso 2 dicembre – nella sua prima conferenza da CT a sorpresa – Pagou aveva escluso dalla propria lista presentata alla stampa. Nel frattempo, però, Brys – sollevato dall'incarico senza comunicazioni ufficiali o con il consenso del Ministero, ma per semplice volontà di Eto'o – aveva rifiutato l'esonero, considerandosi ad ogni effetto ancora il CT in carica, "rispondendo" al collega con una propria lista di convocati per la Coppa d'Africa.

La scadenza per la Coppa d'Africa 2026: entro l'11 dicembre si deve decidere

Brys insiste a rivendicare il proprio status di CT e di dover guidare la nazionale del Camerun. Così ha preparato un elenco "parallelo", una sorta di Nazionale "virtuale" in cui ci sono anche giocatori condivisi con quello presentato da Pagou – come Mbeumo e Carlos Baleba del Brighton – e inserendo Onana al posto del portiere scelto da Pagou, Edouard Sombang del Colombe de Sangmelima. Ora però la situazione dovrà essere risolta nel giro di poche ore: la scadenza ufficiale per la presentazione delle squadre per la Coppa d'Africa è prevista per giovedì 11 dicembre, data entro la quale si dovrà decidere quale Camerun presentare e scoprire se Onana sarà della lista oppure no.