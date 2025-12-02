Calcio
video suggerito
video suggerito

Eto’o licenzia il CT del Camerun senza dirglielo: alla conferenza si presenta un altro allenatore

Il Camerun si appresta a giocare la Coppa d’Africa alla guida del CT David Pagou, imposto da Samuel Eto’o in qualità di Presidente della Federcalcio. Una scelta autarchica e dittatoriale, istituendo una Commissione d’Emergenza con capi d’accusa contro l’odiato Marc Brys, nominato Commissario direttamente dal Ministero dello Sport, che ora però non vuole dimettersi.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Ancora un atto di assoluta intransigenza da parte dell'ex stella camerunense, Samuel Eto'o che ricopre la carica di presidente della Federazione calcistica dal 2021. Per sua unica volontà, e senza alcuna comunicazione preventiva, ha sollevato il CT, il belga Marc Brys dal proprio incarico inserendo un nuovo allenatore: il connazionale David Pagou che ha anche svolto la conferenza stampa in occasione delle convocazioni per la prossima Coppa d'Africa 2025, tra lo stupore generale: "Ridicolo, oltre che completamente illegale".

Eto'o esonera Brys e come CT sceglie Pagou: "Tutto ridicolo e illegale"

Una nuova puntata della soap opera che conferma l'intolleranza di Eto'o verso chi non la pensa come lui: l'ex attaccante ha regalato l'ennesimo atto di forza e supremazia assoluti, esonerando di propria sponte Marc Brys alla vigilia dell'imminente Coppa d'Africa che inizierà il prossimo 21 dicembre in Marocco. Senza consultazioni, senza confronti, senza dire nulla a nessuno. Nemmeno al diretto interessato che si è visto scalzare dal collega David Pagou, dal giorno alla notte, commentando l'atto di Eto'o come un vero e proprio sopruso: "Non permetterò che ciò accada. Eto'o ha anche sostituito l'intero Ministero dello Sport con persone di sua scelta. È sempre più tutto ridicolo e altamente illegale" ha concluso il tecnico belga che non ha alcuna intenzione di abbandonare il proprio posto, anche se formalmente esonerato.

La decisione di Eto'o: Pagou subito in conferenza stampa

A "scoprire" la scelta di Eto'o, la pubblicazione sui social ufficiali della Federcalcio camerunese, della lista dei convocati nazionali vicino ai quali campeggiava al nome del CT non più quello di Brys, bensì quello di Pagou. Che ha tenuto anche una conferenza stampa, di fronte ad un silenzioso imbarazzo generale, in cui ha presentato le scelte tecniche compiute. Una situazione a dir poco paradossale in cui, oggi, il Camerun si ritrova con due Commissari Tecnici e non sa ancora con quale andrà in Marocco.

Leggi anche
Branca racconta il retroscena sull'affare Ibrahimovic-Eto'o: "Nell'accordo c'era un altro giocatore"

Eto'o contro Brys: i sabotaggi e la Commissione d'Emergenza

Questo è stato l'ultimo atto nella sfida di Samuel Eto'o nei confronti di Marc Brys, CT nominato direttamente dal Ministero dello Sport senza il suo consenso. Ministero che Eto'o ha "licenziato" nel suo primo mandato, inserendo solamente uomini di fiducia.

Da sempre Eto'o ha provato a boicottare Brys e il suo staff e ha anche indetto una Commissione d'Emergenza federale nata dal nulla, in cui ha esposto tutte le accuse rivolte a Brys: non avrebbe chiesto il permesso alla Federazione per selezionare determinati giocatori; si sarebbe rifiutato di comunicare con la Federazione i programmi di allenamento; avrebbe istigato gli stessi giocatori contro la Federazione e avrebbe danneggiato così l'immagine della Nazionale senza adempiere agli obblighi di sponsorizzazione.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Coppa Italia
Juve-Udinese apre gli ottavi di finale, come cambia l'attacco di Spalletti senza Vlahovic
Il tabellone della Coppa Italia 2025-2026, il calendario con partite e accoppiamenti
Domani sera in campo l'Atalanta, il Napoli e l'Inter. Giovedì chiudono Bologna e Milan
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views