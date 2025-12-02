Onana escluso dalla Coppa d’Africa, il Camerun non lo convoca: cosa sta succedendo al portiere

Dopo le stagioni deludenti al Manchester United la carriera di Andre Onana sembrava in ripresa, ma la mancata convocazione del Camerun per la Coppa d'Africa getta nuove ombre sul suo futuro. Il portiere del Trabzonspor, passato in Turchia in prestito la scorsa estate, non parteciperà al torneo che lo ha sempre visto protagonista con la maglia della sua nazionale, una bocciatura difficile da digerire. Fra i 28 giocatori scelti dal commissario tecnico non c'è l'ex Inter, rimasto a casa nonostante le buone partite degli ultimi mesi.

Sconcertati anche i tifosi che si aspettavano una sua chiamata, dato che non era mai stato assente neanche quando la situazione con lo United era fortemente compromessa. Eppure questa volta il suo nome non c'è, tagliato fuori dalla lista dei quattro portieri sui quali il Camerun potrà fare affidamento: è nel giro della nazionale maggiore dal 2016 e per la prima volta dopo 53 presenze cederà i guantoni da titolare proprio in occasione del torneo in cui ha giocato di più. E pensare che nelle ultime partite era sempre stato titolare e capitano, una scelta per molti inspiegabile.

Onana non convocato per la Coppa d'Africa

Le vicende del Camerun sono molto intricate, tanto che Eto'o ha deciso di esonerare il CT a sorpresa: Brys è stato sollevato dall'incarico dalla federazione prima di poter diramare la lista dei convocati, una sostituzione avvenuta a sorpresa e senza alcuna comunicazione. Le premesse per la Coppa d'Africa non sono positive e la mancata convocazione di Onana da parte del nuovo CT David Pagou non fa altro che aumentare le polemiche. tra i convocati ci sono Dévis Epassy, Simon Omossola, Simon Ngapandouetnbu ed Edouard Sombang, i prescelti per rappresentare la nazionale in un momento così delicato.

Non tira buon vento per i camerunesi che sono stati eliminati nella finale playoff per il Mondiale 2026 dalla Repubblica Democratica del Congo e ora cercano il riscatto senza le loro stelle, dato che anche Zambo Anguissa resterà a casa per infortunio. Per Onana la questione è diversa: nel suo recente passato c'è anche il litigio con il presidente Eto'o che ha sgretolato completamente il rapporto, una condizione che unita alle pessime prestazioni ha portato alla brutta esclusione.