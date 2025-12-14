Calcio
video suggerito
video suggerito

Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso

La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Juventus vince a Bologna, una di quelle partite che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. È 1-0 per i bianconeri, grazie al gol di Cabal che premia i cambi di Luciano Spalletti. Promosse le scelte del tecnico, con l’altro neoentrato Openda che ha provocato il rosso di Heggem. La Juve supera così in classifica il Bologna e si porta a meno uno dal quarto posto occupato dalla Roma, che ha anche una partita in meno.

Juventus e Bologna disputano un primo tempo divertente

La partita sin dall’inizio si è rivelata gradevole, con le occasioni che non sono mancate. Molto attivo Orsolini, che ha impegnato un attento Di Gregorio in più di un’occasione. Bravo l’attaccante anche nell’assist per Zortea che, nel finale di frazione, ha colpito la traversa con un gran destro. La Juve non è stata certo a guardare, trovando anche il gol con David su assist di McKennie: una rete annullata per fuorigioco, con l’ok poi anche del VAR. Casi da moviola? Solo uno, con una spinta di Lucumí sul canadese ritenuta troppo leggera per essere sanzionata con il calcio di rigore.

Il gol di Cabal e il rosso di Eggem

Gli ospiti spronati e non poco da Spalletti nell'intervallo (dopo i tanti rimproveri durante i primi 45′), nella ripresa hanno preso il sopravvento fisicamente sugli avversari. I cambi hanno dato ragione al tecnico, con Openda e Cabal decisivi. Il secondo si è liberato alla perfezione sugli sviluppi di un corner trovando l'1-0, e il primo ha provocato l'espulsione di Heggem. Juve avanti e Bologna in inferiorità numerica, con il match che è scivolato via verso il finale con pochi altri brividi. Proteste bianconere per un intervento rischioso di Lucumi', nel tentativo di rialzare in area Conceiçao, e innesto del grande ex Bernardeschi da parte di Italiano che non ha prodotto particolari effetti.

Leggi anche
Bologna-Juventus 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol di Cabal, gli highlights

Gli ospiti, spronati e non poco da Spalletti nell’intervallo (dopo i tanti rimproveri durante i primi 45′), nella ripresa hanno preso il sopravvento fisicamente sugli avversari. I cambi hanno dato ragione al tecnico, con Openda e Cabal decisivi: il secondo si è liberato alla perfezione sugli sviluppi di un corner trovando l’1-0, mentre il primo ha provocato l’espulsione di Heggem.

Juve avanti e Bologna in inferiorità numerica, con il match che è scivolato via verso il finale senza particolari brividi. Proteste bianconere per un intervento rischioso di Lucumí nel tentativo di rialzare in area Conceição, e l’ingresso del grande ex Bernardeschi da parte di Italiano non ha prodotto effetti significativi. L'ultima chance? Una gran parata di Ravaglia su Openda.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Serie A
Bologna-Juventus 0-1, gol di Cabal. In vetta l'Inter scappa davanti al Milan e al Napoli
Conte ha spiegato il problema del suo Napoli: "Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti"
Perché Crezzini ha annullato il gol di Pulisic sul contatto tra Loftus-Cheek e Candè e il VAR ha taciuto
Allegri non fa drammi dopo il pari: "L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro"
L'Udinese fa l'impresa e batte il Napoli: due gol annullati ai friulani poi Ekkelenkamp decide la partita
L'Inter mette la freccia: Bisseck e Lautaro castigano il Genoa e si prende la vetta solitaria
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views