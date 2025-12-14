Colpo Juventus a Bologna: Spalletti azzecca i cambi, Cabal e Openda decisivi per il sorpasso

La Juventus vince un vero e proprio scontro diretto a Bologna e si porta a ridosso del quarto posto in classifica.

La Juventus vince a Bologna, una di quelle partite che potrebbe rappresentare la svolta della stagione. È 1-0 per i bianconeri, grazie al gol di Cabal che premia i cambi di Luciano Spalletti. Promosse le scelte del tecnico, con l’altro neoentrato Openda che ha provocato il rosso di Heggem. La Juve supera così in classifica il Bologna e si porta a meno uno dal quarto posto occupato dalla Roma, che ha anche una partita in meno.

Juventus e Bologna disputano un primo tempo divertente

La partita sin dall’inizio si è rivelata gradevole, con le occasioni che non sono mancate. Molto attivo Orsolini, che ha impegnato un attento Di Gregorio in più di un’occasione. Bravo l’attaccante anche nell’assist per Zortea che, nel finale di frazione, ha colpito la traversa con un gran destro. La Juve non è stata certo a guardare, trovando anche il gol con David su assist di McKennie: una rete annullata per fuorigioco, con l’ok poi anche del VAR. Casi da moviola? Solo uno, con una spinta di Lucumí sul canadese ritenuta troppo leggera per essere sanzionata con il calcio di rigore.

Il gol di Cabal e il rosso di Eggem

Gli ospiti, spronati e non poco da Spalletti nell’intervallo (dopo i tanti rimproveri durante i primi 45′), nella ripresa hanno preso il sopravvento fisicamente sugli avversari. I cambi hanno dato ragione al tecnico, con Openda e Cabal decisivi: il secondo si è liberato alla perfezione sugli sviluppi di un corner trovando l’1-0, mentre il primo ha provocato l’espulsione di Heggem.

Juve avanti e Bologna in inferiorità numerica, con il match che è scivolato via verso il finale senza particolari brividi. Proteste bianconere per un intervento rischioso di Lucumí nel tentativo di rialzare in area Conceição, e l’ingresso del grande ex Bernardeschi da parte di Italiano non ha prodotto effetti significativi. L'ultima chance? Una gran parata di Ravaglia su Openda.