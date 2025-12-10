Champions League
Juventus-Pafos di Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

La Juventus affronta in casa il Pafos nella sesta giornata della League Phase della Champions League: si gioca all’Allianz Stadium alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky. Le probabili formazioni di Spalletti e Carcedo.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

La Juventus affronta il Pafos nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League 2025/2026: si gioca all'Allianz Stadium di Torino alle ore 21:00 con diretta Tv e streaming su Sky.

I bianconeri cercano il riscatto europeo dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli e puntano a confermare la vittoria in rimonta contro il Bodo/Glimt per avvicinarsi alla qualificazione ai playoff. All’Allianz Stadium di Torino arriva il Pafos per la sesta giornata della fase a gironi: la Vecchia Signora è reduce dalla vittoria di misura sul Bodo/Glimt, cercano continuità per avvicinarsi ai playoff di febbraio. Ma il Pafos non va sottovalutato: la squadra cipriota ha gli stessi 6 punti della Juve e nell’ultimo turno ha ottenuto un prezioso pareggio in rimonta contro il Monaco.

  • Partita: Juventus-Pafos
  • Dove: Allianz Stadium, Torino
  • Quando: mercoledì 10 dicembre 2025
  • Orario: 21:00
  • Diretta TV: Sky
  • Streaming: Sky-Go, Now
  • Competizione: Champions League, sesta giornata

Dove vedere Juventus-Pafos in TV: il canale in diretta

La partita tra Juventus e Pafos sarà trasmessa in esclusiva da Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252.  Telecronaca di Riccardo Gentile e commento Giancarlo Marocchi. Gli inviati sul campo sono Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Il racconto in Diretta Gol sarà di Federico Zancan.

Juventus-Pafos dove vederla in diretta streaming: l'orario

I bianconeri di Spalletti saranno impegnati oggi a Torino alle ore 21:00. Ci sarà possibilità di seguire la partita anche in streaming, ma solo per gli abbonati Sky per sfruttare Sky-Go. In alternativa c'è il servizio streaming di Now. Dalle 20 dalle 23, e da mezzanotte con After Party Champions League Show, ci sarà lo studio di Federica Masolin con Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio e Mario Giunta.

Juventus-Pafos, le probabili formazioni della partita di Champions

La Juventus dovrà fare a meno di Bremer, Gatti e Rugani e potrebbe affidarsi a David o Openda come prima punta, con Yildiz e Conceicao sulla trequarti. A centrocampo dovrebbero giocare Locatelli e Thuram, mentre sulle fasce agiranno Cambiaso e Kostic; in difesa Kalulu, Kelly e Koopmeiners proteggono Di Gregorio.

Il Pafos dovrebbe schierarsi con un 3-4-1-2: Michail in porta, Luckassen, David Luiz e Goldar in difesa; Bruno e Dragomir sulle corsie esterne; Šunjić e Pepe in mediana e Oršić trequartista dietro il tandem d’attacco Quina-Anderson Silva.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. All. Spalletti.

PAFOS (3-4-1-2): Michail; Luckassen, David Luiz, Goldar; Bruno, Šunjić, Pepe, Dragomir; Oršić; Quina, Anderson Silva. All. Carcedo.

