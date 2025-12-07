Il Napoli vince ancora la Juventus: doppietta di Hojlund, prima sconfitta per Spalletti

Il Napoli batte 2-1 la Juventus e torna in testa alla classifica della Serie A. La partita è stata decisa da una doppietta di Hojlund. Per i bianconeri a segno Yildiz.

Doppietta di Hojlund e il Napoli al Maradona batte ancora una volta la Juventus, ko per la settima volta consecutiva. Il risultato finale è 2-1. La squadra di Antonio Conte torna così, almeno per una notte, solitaria in testa alla classifica. 31 punti per il Napoli, uno in più dell'Inter, lunedì serà giocherà il Milan. Alla Juve non è bastato il gol di Yildiz. Prima sconfitta per Spalletti sulla panchina bianconera.

Segna subito Hojlund

Il Napoli parte forte. Neres è ispirato. Il brasiliano pennella subito per McTominay che va a un passo dal vantaggio subito. Il gol arriva comunque poco dopo con Hojlund che sfrutta un assist di Neres e firma l'1-0. La squadra campione d'Italia è padrona del campo ed ha diverse occasioni, ma ha la colpa di non concretizzarle. Hojlund e Di Lorenzo, ci provano ma non raddoppiano. La Juve si fa vedere per la prima volta al 43′ con Kelly, ch da buona posizione calcia altissimo, per sua fortuna era fuorigioco. Nel recupero è ancora McTominay ad andare a un passo dal gol, lo scozzese, non al meglio tocca leggermente il palo.

Hojlund non segnava dal 5 ottobre, realizzò un gol in Napoli–Genoa.

Pareggio di Yildiz

Spalletti nella ripresa cambia la Juve. La mossa è quella prevista. Entra David, i bianconeri hanno una punta vera in campo. Così Yildiz può svariare. Il Napoli è sempre propositivo, ma Di Gregorio non deve compiere interventi degni di nota e la Juventus al 59′ al primo tiro in porta trova il gol del pareggio, che realizza Yildiz, di gran lunga il migliore dei suoi. Le maglie della difesa sono un po' larghe, il turco colpisce con un tocco intelligente che lascia immobile Milinkovic-Savic, è 1-1.

Per il numero 10 della Juventus questo al Napoli è il quinto gol in campionato.

Decide un gol di Hojlund

Conte si affida a Spinazzola, Spalletti risponde con Kostic e poi con Miretti e Openda, per Yildiz. Le squadre ci provano, anche se con foga e confusione più che con gioco pulito e raziocinio. Il risultato è che veramente sembra poter succedere di tutto. Al minuto 78 il Napoli torna avanti, segna ancora Hojlund. Il danese anticipa pure McTominay e con un colpo di testa da pochissimi passi sfrutta un assist involontario di McKennie, è 2-1.

Politano prende il posto di Neres, mentre Spalletti si gioca pure la carta Zhegrova, che ha un'occasione al 94′. Il tiro dell'esterno è però centrale, Milinkovic-Savic blocca e conserva i tre punti. Il Napoli vince un'altra partita, è la terza in fila in Serie A, dopo quelle con Atalanta e Roma.