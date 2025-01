video suggerito

Juventus-Milan in chiaro su DAZN senza abbonamento: come vederla gratis in diretta TV

Sabato 18 dicembre Juventus-Milan sarà visibile a partire dalle 18:00 su DAZN che la trasmetterà in diretta tv gratis (senza alcuna necessità di sottoscrivere abbonamenti), in chiaro e in live streaming. La sfida tra le squadre di Thiago Motta e Sergio Conceiçao è una delle partite clou della 21ª giornata di Serie A: si disputerà in anticipo e nel palinsesto del turno di campionato è prevista la possibilità pera 2 milioni di utenti al massimo di registrarsi alla piattaforma così da assistere all'incontro senza alcun costo aggiuntivo. Per farlo è necessario seguire alcune istruzioni molto semplici.

Juventus-Milan in chiaro e gratis su DAZN, come registrarsi senza pagare

La procedura per registrarsi a DAZN e vedere gratis Juventus-Milan senza un abbonamento è agevole sia la si faccia da pc, smartphone o tablet: basta collegarsi alla home principale della piattaforma, fare clic sulla finestra dell'evento della partita e inserire il proprio indirizzo e-mail. Una volta fatti tutti questi passaggi si avrà accesso alla diretta della partita, compresi i servizi in onda prima e dopo l'incontro.

Come registrarsi a DAZN attraverso la Smart TV per vedere Juventus-Milan

Juventus-Milan si potrà vedere sul piccolo schermo domestico utilizzando una Smart Tv: anche in questo caso gratis e senza pagare nemmeno il prezzo dell'abbonamento. Per assistere all'incontro bisogna registrarsi, come farlo? Una volta aperta l'app di DAZN basta cliccare sulla voce "guarda gratis", inquadrare il QR Code utilizzando la fotocamera del proprio smartphone e inserire l'indirizzo e-mail di riferimento.

La telecronaca della partita sarà condotta da Pierluigi Pardo che avrà accanto a sé per il commento tecnico Andrea Stramaccioni. In campo oltre a Diletta Leotta ci sarà anche l'ex calciatore, Massimo Ambrosini, che farà parte della squadra di giornalisti, inviati e talent che DAZN schiera per assicurare la piena copertura dell'evento con interviste, opinioni e news tanto nel prepartita (a partire dalle 17:00) quanto nel post.

Cos'è il pacchetto "Try and buy" dei diritti tv e perché vi rientra Juventus-Milan

La trasmissione in diretta tv gratis e in chiaro da parte di DAZN rientra nel pacchetto "Try and buy" dei diritti televisivi del campionato di Serie A che l'emittente ha acquistato fino al 2029. È un'opzione che, al netto degli aumenti delle tariffe, permette all'OTT di mandare in onda un ristretto numero di partite (fino a un massimo di 5 partite delle 380 complessive) per ogni stagione. L'obiettivo: coinvolgere e convogliare un numero sempre maggiore di appassionati sulla piattaforma. Dopo Milan-Napoli e Lazio-Inter adesso è Juventus-Milan la partita che DAZN ha messo a disposizione senza costi aggiuntivi per un tetto di due milioni di non abbonati.