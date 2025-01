Juventus-Milan, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Juventus-Milan si gioca oggi sabato 18 gennaio al JStadium per la 21a giornata di Serie A. La partita sarà esclusiva di DAZN ma non verrà trasmessa solo a pafamento perché rientra nel pacchetto "Try and Buy": per 2 milioni di utenti sarà visibile in modalità gratuita.

Oggi, sabato 18 gennaio, si disputa alle 18:00 al JStadium di Torino la sfida tra Juventus e Milan che si incontrano dopo i infrasettimanali per la 19a giornata di campionato. La partita verrà trasmessa in esclusiva a pagamento su DAZN sia in TV sia in streaming ma sarà a disposizione anche in chiaro perché la gara rientra nel pacchetto "Try and buy", ne potranno usufruire solo 2 milioni di utenti che si registreranno alla piattaforma seguendo la procedura prevista.

Una gara che mette faccia a faccia due tra le grandi decadute di questa prima parte di stagione e che ha il sapore aggiunto della rivincita soprattutto per i bianconeri che si leccano ancora le ferite per la delusione di Riad. In Supercoppa la semifinale, infatti, scivolò dalle mani juventine per finire in quelle di un Milan arrembante che poi ha compiuto il "delitto perfetto" riproponendo un'epica rimonta in finale anche contro l'Inter alzando il Trofeo contro ogni pronostico. Ora, a Torino, c'è in palio prestigio e punti perché chi perde rischia davvero di dover alzare bandiera bianca per sperare di tornare a giocarsi qualcosa in più di un semplice posto nella prossima Champions League. Il Milan ci arriva sulle ali dell'ennesima rimonta, a Como mentre la Juve nel torpore del 13° pareggio stagionale.

Partita: Juventus-Milan

Quando: sabato 18 gennaio

Dove: JStadium (Torino)

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: 21a giornata di Serie A

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV: c'è la visione in chiaro

Juventus-Milan è una delle tre partite della 21a giornata di campionato che sono in programma oggi, sabato 18 gennaio. Si gioca a Torino, nella casa bianconera dello JStadium e l'incontro sarà una esclusiva di DAZN in TV. Per poter vedere Juve-Milan si può collegare una Smart TV a internet o via wireless (con Chromecast o Firefox ad esempio) o attraverso una console di gioco (PlayStation o Xbox). Ma visto che il match rientra nel pacchetto "Try and Buy" sarà visibile – fino ad un tetto massimo di 2 milioni di utenti – anche in chiaro, senza dover pagare alcunché.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta streaming: gli orari

Anche per la visione online Juventus-Milan si potrà vedere attraverso l'abbonamento a pagamento con DAZN e per i dispositivi mobili si può utilizzare l'app di riferimento. Ma non solo, perché anche il live streaming per 2 milioni di utenti sarà in chiaro e gratuito. La telecronaca della partita è affidata Pierluigi Pardo con commento tecnico Andrea Stramaccioni. In campo, Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini.

Juventus-Milan, le probabili formazioni della gara valida per la 21a giornata di Serie A

Dopo la partita infrasettimanale di Como, il Milan raccogli i propri pezzi: altri due problemi in vista del match contro la Juventus, l'infortunio di Pulisic e la squalifica di Morata. Lo spagnolo, diffidato, si è fatto ammonire mentre l'americano ha dovuto lasciare il campo per un nuovo problema fisico. Conceiçao dovrà ricorrere all'ennesima soluzione tampone e diverse soluzioni tattiche con gli uomini a disposizione. Alla lista dei già assenti, che vede Chukwueze, Florenzi, Loftus-Cheek e Okafor si aggiunge anche la punta e il trequartista a complicare i piani rossoneri. E in casa Juve? Thiago Motta non sta meglio perché della gara potrebbero non esserci né Conceiçao né Vlahovic fermi contro l'Atalanta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Jimenez, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.