Perché Juventus-Milan sarà in chiaro in TV ma non per tutti: chi potrà vederla gratis Juventus-Milan si può vedere in diretta tv gratis e in chiaro su DAZN, senza abbonamento né pagare il prezzo della singola partita. L'iniziativa rientra nel pacchetto "Try and buy", ne potranno usufruire solo 2 milioni di utenti che si registreranno alla piattaforma seguendo la procedura prevista.

Juventus–Milan è la partita della 21ª giornata di Serie A che sabato 18 gennaio sarà visibile in diretta tv gratis su DAZN a partire dalle 18:00. I due milioni di utenti (è il tetto massimo previsto per gli accessi free) che riusciranno a registrarsi alla piattaforma potranno usufruire del servizio messo a disposizione dall'emittente senza alcun vincolo futuro, né avere l'obbligo di sottoscrivere un abbonamento oppure pagare il prezzo del singolo evento.

Partite gratis su DAZN grazie al pacchetto Try and buy

Dopo Milan-Napoli e Lazio-Inter, l'OTT propone il terzo evento sui cinque che, in virtù del pacchetto "Try and buy", possono essere mandati in onda in chiaro per ogni stagione, come previsto nel contratto per l'assegnazione dei diritti televisivi acquistato fino al 2029. Se gli aumenti delle tariffe hanno fatto discutere, con questa operazione DAZN si apre all'interesse collettivo che va oltre l'attuale community di utenti abbonati, cerca un numero sempre maggiore di appassionati da coinvolgere e invogliare grazie anche anche all'offerta di informazione sportiva che non si occupa solo di calcio ma dà ampio spazio ad altre discipline.

Juventus-Milan in chiaro su DAZN, come vederla e a che ora si gioca

Per vedere Juventus-Milan in diretta e gratis bisogna seguire una semplice procedura di registrazione che non prevede alcun costo. Un beneficio che sarà fruibile solo per un massimo di due milioni di persone che riusciranno a registrarsi alla piattaforma in tempo utile. Come approfittarne? Una volta collegati alla home page della piattaforma, si fa clic sulla finestra-evento della partita e si completa l'adesione inserendo l'indirizzo e-mail così da godersi la visione della gara attraverso smartphone o tablet. Per farlo utilizzando una Smart Tv bisognerà aprire l'app di DAZN, cliccare su "guarda gratis", inquadrare il QR Code con fotocamera del del cellulare e inserire l'indirizzo e-mail di riferimento.

La telecronaca della partita è affidata Pierluigi Pardo che avrà accanto a sé per il commento tecnico Andrea Stramaccioni. In campo oltre a Diletta Leotta ci saranno anche l'ex calciatore, Massimo Ambrosini, e la squadra di collaboratori tra stadio e studio.