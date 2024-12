video suggerito

Lazio-Inter in chiaro su DAZN senza abbonamento: come vederla gratis in diretta TV La partita di Serie A Lazio-Inter sarà visibile in chiaro e in tv gratis su DAZN senza abbonamento per i primi due milioni di utenti che riusciranno a registrarsi alla piattaforma. Ecco come fare a vedere il match gratuitamente senza alcun costo e senza obblighi.

A cura di Michele Mazzeo

Lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 anche due milioni di non abbonati potranno vedere in diretta tv gratis, in chiaro e in live streaming, il big match della 16ª giornata della Serie A 2024-2025 Lazio-Inter su DAZN. Per i primi due milioni di utenti che riusciranno a registrarsi infatti sarà possibile farlo gratuitamente e senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. Per essere tra coloro che usufruiranno di questa promozione offerta dalla piattaforma di streaming online che detiene in esclusiva i diritti TV del massimo campionato italiano bisognerà seguire delle semplici istruzioni.

Lazio-Inter in chiaro e gratis su DAZN, come registrarsi senza pagare

Per registrarsi a DAZN per vedere gratis Lazio-Inter senza essere abbonati da pc, smartphone o tablet basta infatti andare sulla home principale della piattaforma, cliccare sulla finestra dell'evento della partita in questione e inserire il proprio indirizzo email. A quel punto ci si potrà gustare gratuitamente la partita di Serie A compresi gli approfondimenti pre e post match.

Come registrarsi a DAZN attraverso la Smart TV per vedere Lazio-Inter

Lazio-Inter si può vedere gratis anche su una Smart TV senza la necessità di pagare il prezzo dell'abbonamento. Per farlo serve seguire alcune semplici indicazioni: una volta aperta l'app di DAZN basta cliccare sulla voce "guarda gratis", inquadrare il QR Code utilizzando la fotocamera del proprio smartphone e inserire il proprio indirizzo email.

Fatti tutti questi passaggi sarà possibile vedere la partita d'alta classifica tra i biancocelesti di Marco Baroni e la squadra di Simone Inzaghi con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Diletta Leotta sarà in collegamento dal campo a partire dalle 19:45 insieme al doppio ex Bobo Vieri per la consueta presentazione della sfida e, a seguire, per le interviste a fine gara.

Cos'è il pacchetto "Try and buy" dei diritti tv e perché vi rientra Lazio-Inter

Lazio-Inter non è la prima partita di questa Serie A 2024-2025 di cui DAZN offre la visione gratuita. Al netto degli aumenti dei prezzi per questa stagione, l'iniziativa della piattaforma di streaming è un'opportunità contenuta nel pacchetto "Try and buy" dei diritti tv del campionato di calcio di Serie A che l'OTT ha acquisito fino al 2029: tale opzione permette a DAZN di trasmettere in chiaro e gratuitamente un numero limitato di partite (fino a 5 partite delle 380 complessive) per ogni stagione. E dopo aver scelto Milan-Napoli come match di debutto per questa iniziativa, Lazio-Inter è la seconda partita del campionato attualmente in corso che DAZN ha deciso di offrire gratis a ben due milioni di non abbonati.