Juventus-Manchester City, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Juventus-Manchester City è la partita valida per la sesta giornata della fase a girone unico di Champions. Le ultime news sulle formazioni di Thiago Motta e Guardiola. Diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Juventus–Manchester City è la partita che mette in palio punti pesanti per la classifica del girone unico di Champions League. Il match, valido per la sesta giornata, si gioca questa sera alle 21 ed è molto delicato in chiave qualificazione al prossimo turno. Non ci sarà diretta in chiaro su TV8, ma sarà trasmesso in esclusiva per abbonati su Amazon Prime Video.

Le squadre di Thiago Motta e Pep Guardiola arrivano alla gara di questa sera in un momento molto difficile per come stanno andando le cose tra campionato e Coppa. I bianconeri sono reduci dal pareggio ottenuto per il rotto della cuffia col Bologna (il terzo consecutivo) e in Serie A sono sesti, a -4 dalla zona Champions e addirittura a -7 dall'Atalanta capolista (quasi fuori dalla lotta scudetto). Trend di rendimento agrodolce anche in Europa, considerato che la Juve è reduce da 2 pareggi di fila (Lille e Aston Villa) e non vince da ottobre (Lipsia).

In Premier League, il City ha perso terreno rispetto al Liverpool e in Champions sono appena al 17° posto con 8 punti (gli stessi della Juve, 19ª per differenza reti). Ecco perché, alla luce della qualificazione al prossimo turno, entrambe hanno bisogno di un risultato positivo.

Quanto alle scelte di formazione, Thiago Motta deve fare i conti con l'indisponibilità di Cambiaso (che s'è fatto male contro il Bologna). Guardiola, invece, deve rinunciare a Rodri, Stones e Kovacic. Akanji e Foden sono in dubbio.

Partita: Juventus-Manchester City

Dove: Juventus Stadium, Torino

Quando: mercoledì 11 dicembre

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime

Diretta streaming: Amazon Prime

Competizione: sesta giornata Champions League.

A che ora e dove vedere Juve-Manchester City in diretta TV: la partita non è in chiaro

La partita Juventus-Manchester City si gioca alle 21:00 e sarà visibile solo su Amazon Prime Video per gli abbonati alla piattaforma. Non è prevista alcuna diretta in chiaro né sui canali di Sky (sempre in pay per view) né su TV8. Telecronaca affidata a Sandro Piccinini, che avrà accanto a sé Massimo Ambrosini per il commento tecnico. L'emittente coprirà l'intera serata di Champions con servizi e commenti nel pre e nel post match tra campo e studio. Nella sala Var ci sarà l'ex arbitro, Calvarese, per analizzare i casi da moviola.

Juve-Manchester City dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Juventus-Manchester City sarà trasessa sempre da Amazon Prime Video: gli abbonati potranno vederla collegandosi all'evento attraverso la app oppure il sito (previo inserimento delle proprie credenziali).

Juventus-Manchester City, le probabili formazioni della partita di Champions

La Juventus ha bisogno di vincere a tutti i costi, Thiago Motta deve fare a meno di Cambiaso contro il Manchester City: con ogni probabilità dirotterà Danilo sulla sinistra e Savona sulla destra con Kalulu e Gatti centrali. In attacco c'è Vlahovic. Guardiola non haa Rodri, Stones e Kovacic. A centrocampo ci saranno Bernardo Silva, Nunes e De Bruyne. In attacco il tridente composto da Doku, Haaland e Grealish.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Danilo; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Gvardiol; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Doku, Haaland, Grealish. Allenatore: Guardiola.