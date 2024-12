Cosa serve alla Juventus contro il Manchester City per qualificarsi al prossimo turno di Champions

video suggerito

La Juventus non ha ancora l'aritmetica certezza di passare il turno in Champions. Conti alla mano, i bianconeri hanno una sola combinazione di risultati ideali: vincere tutte le prossime partite sia per superare la fase a girone unico sia per ambire all'accesso diretto agli ottavi di finale.

La Juventus ha 8 punti ed è attualmente al 19° posto nella classifica del girone unico di Champions. Quanti punti servono per qualificarsi ai sedicesimi? E cosa serve per accedere agli ottavi senza passare per la fase playoff? A tre giornate dalla conclusione della prima fase (compresa la gara odierna contro il Manchester City) i bianconeri hanno la strada tracciata: devono vincere a tutti i costi perché al momento non c'è certezza aritmetica di passaggio del turno. Riuscissero a farlo anche nelle prossime partite, totalizzando 9 punti (contro inglesi, Brugge e Benfica), potrebbero ambire anche ad agganciare le prime otto: un gap che può essere colmato considerato che il Monaco (8°, a quota 10) dista appena 2 punti.

Il calendario della Juventus in Champions

11 dicembre 6ª giornata – Juventus-Manchester City

21 gennaio 7ª giornata – Club Brugge-Juventus

29 gennaio 8ª giornata – Juventus-Benfica.

Juventus ai sedicesimi di Champions, risultati e combinazioni

Manchester City (oggi) e Benfica (ultima giornata) in casa, Club Brugge in trasferta il 21 gennaio. È il calendario della Juventus che si gioca in un mese il superato della fase a girone unico, cullando l'ambizione della rimonta per piazzarsi tra le prime 8 della graduatoria. A disposizione ha ancora 9 punti da conquistare, fondamentali per ipotecare il passaggio del turno anche alla luce di distacchi molto ristretti e di una differenza reti che può avere un peso decisivo. Per adesso non è ancora possibile stabilire quanti punti sono necessari per sancire la matematica qualificazione però, in base ad alcune proiezioni, si può ipotizzare che accedere al meno ai sedicesimi servano 11, 12 punti (+3, +4 rispetto a quelli attuali).

Cosa succede alla Juventus se perde

In caso di sconfitta contro il Manchester City nulla è compromesso dal punto di vista sportivo, mentre sarebbe duro il riflesso di un ko del genere sull'ambiente per come stanno andando le cose. La Juve potrebbe anche permettersi il lusso di uscire battuta contro gli inglesi, a patto che nelle prossime giornate incameri un pareggio e una vittoria: con 4 punti in più, quota 12 dovrebbe bastare per passare ai sedicesimi. Potrebbero essere sufficienti anche 3 pareggi nei prossimi turni ma un esito del genere sarebbe pericoloso tenendo conto dei risultati delle altre squadre.

Cosa serve alla Juventus per qualificarsi agli ottavi

La qualificazione diretta agli ottavi di finale è obiettivo difficile ma non impossibile (almeno sulla carta). Se la Juve vincesse tutti gli incontri che restano in calendario, salirebbe a quota 18 punti. Un'asticella che secondo il portale statistico Football Meets Data potrebbe anche essere sufficiente per rientrare tra le prime 8 (sono necessari, infatti, 16 o anche più punti).

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti. Il calcolo della classifica avulsa rischia di essere un rompicapo visto il numero delle squadre partecipanti. Per riuscire a definirla in maniera esatta si fa riferimento a una serie di parametri, a cominciare dal criterio della differenza reti:

Miglior differenza reti nella fase a girone unico

Maggior numero di gol segnati

Maggior numero di gol segnati in trasferta

Maggior numero di vittorie

Maggior numero di vittorie in trasferta

Maggior numero di punti ottenuti dagli avversari

Miglior differenza reti degli avversari

Maggior numero di gol segnati dagli avversari

Punti disciplina: si tiene conto dei cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dallo staff della squadra

Ranking più alto.