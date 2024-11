video suggerito

Chi si qualifica agli ottavi di Champions League, le proiezioni: Milan messo molto meglio della Juve Le proiezioni sulla classifica finale del girone unico di Champions League fanno fare un grande balzo in avanti al Milan, che potrebbe agguantare la qualificazione diretta agli ottavi. La simulazione penalizza invece la Juventus, mentre sono messe benissimo Inter e Atalanta. Ormai fuori il Bologna.

A cura di Paolo Fiorenza

Si è chiusa mercoledì sera la quinta giornata del girone unico di Champions League, adesso mancano tre turni per definire le 24 squadre (sulle 36 partecipanti, ci saranno 12 eliminate) che accederanno alla fase ad eliminazione diretta: le prime 8 direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal 9° al 24° posto dovranno giocare un playoff con andata e ritorno. Due squadre italiane sono messe molto bene, l'Inter e l'Atalanta, rispettivamente seconda e quinta in classifica al momento. Più dietro il Milan (16°) e la Juventus (19ª), mentre è ormai tagliato fuori – salvo miracoli – il Bologna (33°). Qui sotto la graduatoria completa della Champions League dopo la quinta giornata, col Liverpool prima e unica squadra ad aver già raggiunto la matematica qualificazione alla fase successiva (ovvero è sicuro di essere almeno 24°, ma è improbabile esca dalle prime 8).

La classifica della Champions League dopo la quinta giornata

Le proiezioni della classifica finale del girone di Champions League: sale il Milan

Se questa è la situazione fotografata in questo momento, le cose potrebbero cambiare – e non di poco – negli ultimi tre turni, col calendario dei match residui che è destinato a dare una mano a qualcuno e affondare qualcun altro: tra i primi dovrebbe esserci il Milan, almeno secondo le proiezioni basate su 10mila simulazioni. I rossoneri – che dopo le prime due sconfitte hanno fatto un filotto di tre vittorie, l'ultima martedì contro lo Slovan Bratislava – risalirebbero infatti dall'attuale 16° posto al 9°, a ridosso delle qualificate dirette agli ottavi, con una probabilità del 37% di entrarvi. Gioca a favore della squadra di Fonseca la relativa difficoltà delle tre partite rimanenti: Stella Rossa e Girona in casa, Dinamo Zagabria a chiudere in trasferta.

Solo il 9% di probabilità di ottavi diretti per la Juventus

Molte meno chance di qualificazione diretta agli ottavi ha la Juventus, il 9% secondo la proiezione: i bianconeri – che hanno pareggiato 0-0 giovedì sera in casa dell'Aston Villa – resterebbero nella stessa identica 19sima posizione di adesso, dovendo dunque non solo passare per il playoff (93% la probabilità di accedervi), ma anche giocare la gara di ritorno in trasferta (il piccolo vantaggio di disputare la seconda in casa spetterà infatti alle squadre classificate dal nono al 16° posto). Per gli uomini di Thiago Motta incide chiaramente il calendario più difficile rispetto al Milan, a cominciare dalla prossima partita a Torino contro il Manchester City, che ha un bisogno assoluto di punti per risalire. Le ultime due gare vedranno poi la Juve affrontare il Brugge in trasferta ed infine il temibile Benfica in casa.

Inter e Atalanta messe molto bene, ormai fuori il Bologna

Problemi che non sembrano avere né l'Inter (data all'88% nelle prime 8 classificate dopo la vittoria sul Lipsia), né l'Atalanta (60% per gli orobici travolgenti contro lo Young Boys): gli ottavi diretti sono molto vicini per entrambe le squadre, che secondo la proiezione sono già sicure al 100% di qualificarsi quanto meno al playoff.

Ormai fuori dai giochi invece il Bologna, che ha perso anche ieri in casa contro il Lille e che ha un solo punto in classifica: il computer dà ai felsinei appena il 2% di entrare nelle prime 24, è davvero durissima.