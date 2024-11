video suggerito

Il Bologna segna il primo gol in Champions ma è sconfitto in casa dal Lille La squadra di Italiano è ormai fuori dalla Champions. Ma un obiettivo ancora c'è: riuscire a ottenere il miglior piazzamento possibile così da portare a casa un tesoretto in bonus maggiore.

Non è mancata la buona volontà al Bologna ma con pochi gol non si cantano messe, soprattutto in Champions. E i felsinei hanno segnato il primo assoluto al 63° grazie Lucumi, incassando il raddoppio poco dopo. Un tonfo. La sconfitta contro il Lille è amara per com'è maturata (a cominciare dalla rete dei francesi, propiziata da un pasticcio difensivo degli emiliani) e una sentenza che condanna definitivamente la squadra di Italiano. A tre giornate dalla conclusione del girone unico si ritrova, quartultima, con un solo punto in classifica, uno zero spaccato alla voce ‘gol fatti' e una differenza reti penalizzante (-6).

È finita, impossibile agganciare la zona playoff alla luce dei distacchi e dei valori espressi dai numeri. Ma un obiettivo ancora c'è: riuscire a ottenere il miglior piazzamento possibile così da portare a casa un tesoretto in bonus maggiore. È il premio Uefa che, conti alla mano, per i rossoblù attualmente in 33ª posizione ammonta a 1.1 milioni di euro. Salire qualche gradino, magari fino al 30° vale quasi 2 milioni che diventano 3 e rotti se riesce il miracolo di chiudere al 25° o al 26°.

Doccia fredda. Può essere definito così l'incontro del Bologna che ha giocato con generosità, vivendo di fiammate, accettando di affrontare a viso aperto l'avversario. Ha mostrato coraggio ma non gli è bastato. Il tabù sembrava spezzato dopo cinque minuti grazie alla deviazione di Dallinga ma una segnalazione di fuorigioco ha spento ogni velleità. La precisione è poca e il Lille trova con Mukau la rete del vantaggio per quanto combinato da Posch e Beukema con una serie di rimpalli da flipper davanti alla porta.

Lucumi fa esplodere i tifosi: pennellata di Lykogiannis su punizione dalla trequarti, sul primo palo il colombiano batte Chevalier. Nemmeno il tempo di gioire che i francesi raddoppiano. A segno va ancora Mukau. Pardo affonda sulla corsia mancina, il centrocampista di destro si fa trovare pronto alla conclusione che batte Skorupski.