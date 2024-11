La Juventus pareggia ancora in Champions: in pieno recupero annullato un gol all’Aston Villa

video suggerito

La Juventus non va oltre lo 0-0 contro l'Aston Villa in Champions ma nel finale i bianconeri tremano per un gol annullato ai padroni di casa. I bianconeri vanno vicini al gol nel primo tempo con Weah e soprattutto nella ripresa con Conceicao che si vede negare il gol da una parata sensazionale di Martinez. Anche Di Gregorio impegnato dopo la conclusione di McGinn nel secondo tempo. La Juventus nel prossimo turno affronterà il Manchester City per cercare nuovamente quella vittoria che in Champions continua a mancare.

La parata di Di Gregorio su McGinn.

Nel primo tempo un'occasione per parte ma finisce 0-0

Il tiro di Watkins parato da Di Gregorio e quello di Weah pochi minuti dopo che finisce alto sulla traversa. Il primo tempo di Aston Villa-Juventus si può sintetizzare più o meno in questo modo dato che i primi 45 minuti delle due squadre sono stati un po' contratti ma allo stesso equilibrati. Thiago Motta ha sfruttato al meglio la duttilità di Weah capace di fungere al meglio da prima punta in sostituzione dell'infortunato Vlahovic. Si muove bene in attacco lo statunitense insieme a Conceicao e Yildiz supportati da Koopmeiners.

La squadra di Emery prova a rendersi pericolosa sugli esterni con Bailey ma Cambiaso da quella parte fa buona guardia insieme ai centrali bianconeri che spesso riescono a chiudere le avanzate di Watkins e compagni. La partita si accende solo nel finale con le due occasioni, una per parte, create dai due attaccanti delle due squadre. Ma succede poco nel primo tempo con la Juventus che riesce a tenere il campo e si dimostra atleticamente molto preparata e capace di sopperire alle ripartenze degli avversari.

La parata pazzesca di Dibu Martinez su Conceicao.

Aston Villa e Juventus si accendono nella ripresa

Nella ripresa la partita si accende e l'occasione migliore capita sicuramente alla Juventus. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo infatti Gatti spizza di testa una palla che finisce alle spalle della difesa dell'Aston Villa. Lì ben appostato c'era Conceicao che di testa tutto solo schiaccia in porta ma Dibu Martinez è stato sensazionale con una parata favolosa. La sfera non entra in porta di un millimetro come mostrato dal replay della gol line. Finita? Neanche per sogno poiché l'Aston Villa reagisce al meglio impegnando Di Gregorio che risponde anche lui con una super parata su McGinn.

Nel frattempo Thiago Motta perde Savona per un piccolo infortunio, al suo posto Danilo. Il tecnico bianconero poi inserisce anche Mbangula e Fagioli per Yildiz e Thuram. Nel finale però la Juventus trema per un gol annullato all'Aston Villa in pieno recupero. La rete realizzata viene annullata dal direttore di gara per un precedente tocco di un difensore inglese nei confronti di Di Gregorio che finisce a terra sbilanciato. Al triplice fischio è 0-0 tra Aston Villa e Juventus.