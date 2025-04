video suggerito

Boban sull’Inter: “La retorica di Marotta è molto chiara, ormai stanno diventando un’azienda” Zvonimir Boban ha commentato le parole di Beppe Marotta poco prima di Bayern Monaco-Inter di Champions: “La sua retorica è molto chiaro, stanno diventando un’azienda come il Milan”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter si sta trasformando. Non tanto come squadra e come obiettivi futuri sul mercato, quanto come società e club deciso a cambiare rotta. Le parole di Beppe Marotta, attuale presidente dei nerazzurri, hanno fatto fare questa considerazione a Zvonimir Boban. Negli studi di Sky Sport, a pochi minuti dal fischio iniziale di Bayern Monaco-Inter, l'opinionista ed ex dirigente del Milan ha commentato proprio quanto detto poco prima dallo stesso Marotta collegato da Monaco di Baviera sul terreno di gioca dall'Allianz Arena. Boban ha notato qualcosa di diverso.

Frasi che secondo il croato fanno presagire a un cambiamento totale dei piani societari dell'Inter che ha attraversato alcuni problemi finanziari. Parlando del possibile acquisto di Luis Enrique, il presidente dell'Inter ha spiegato: "Sicuramente vogliamo ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa. ma la nostra linea guida è creare patrimonio, investimenti su giovani di prospettiva". Parole che hanno fatto saltare Boban che da studio ha replicato ai vari opinionisti: "La retorica di Marotta è molto chiara, siamo passati a un'altra filosofia ormai".

Marotta in diretta dall'Allianz Arena (immagini Sky Sport).

Boban fa capire come l'Inter si stia trasformando, e la conferma gli è stata data proprio da Marotta: "La retorica di Marotta è molto chiara, siamo passati ormai a un'altra filosofia – spiega -. L'Inter sta diventando un'azienda come il Milan. Lui ha detto creiamo plusvalenze…". Il discorso di Boban era in risposta a Paolo Di Canio che aveva parlato di Sandro Tonali come giocatore che potrebbe essere attenzionato anche dall'Inter: "So che sto dando un colpo a Boban (scherza ndr)". E il croato ha replicato proprio per questo motivo.

Le parole di Marotta sull'idea di creare una nuova Inter

"Tonali devono pagarlo tanto ma non credo abbiano questa idea". Nel frattempo Marotta aveva delineato benissimo la mission dell'Inter per i prossimi anni: "Per costruire una squadra vincente devono esserci caratteristiche ben precise: giovani, esperti e zoccolo duro di italiani con contenimento di costi – ha sottolineato il presidente nerazzurro che ha poi aggiunto -. Sicuramente vogliamo ridurre il monte ingaggi e ringiovanire la rosa ma la nostra linea guida è creare patrimonio, investimenti su giovani di prospettiva".