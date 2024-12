video suggerito

Thiago Motta spiega cosa è successo con l'arbitro: "Un gesto che dovevo evitare, espulsione giusta"

A cura di Paolo Fiorenza

È un Thiago Motta tutt'altro che euforico – comprensibilmente – quello che si presenta ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juventus col Bologna. Il 2-2 acciuffato in extremis al 92′ grazie alla prodezza individuale di Mbangula è il terzo pari di fila in campionato ed allontana ulteriormente la vetta: l'Atalanta capolista adesso è a 7 punti. L'allenatore bianconero ha visto quasi tutto il secondo tempo dalla tribuna, a causa del cartellino rosso mostratogli al 51′ dall'arbitro Marchetti per le eccessive proteste seguenti ad un fallo fischiato al giovane svedese Rouhi, che era entrato ad inizio partita al posto dell'infortunato Cambiaso. Un provvedimento che Motta non contesta ed anzi giudica giusto: "Cos'è successo con Marchetti? Ha avuto ragione ad espellermi, mi sono lamentato, ho fatto un gesto che devo evitare e l'espulsione è giusta. Se c'è stato qualcosa in particolare che mi ha fatto arrabbiare? No, mi sono lamentato e ho esagerato nel lamentarmi".

Il bicchiere mezzo pieno di Thiago Motta: "Grande cuore dei ragazzi nel recuperare la partita"

Il tecnico italo-brasiliano prende il bicchiere mezzo pieno del pareggio contro la sua vecchia squadra, la reazione dei giocatori che sono riusciti a rimontare dallo 0-2: "Una partita che era quasi finita sotto di due gol e i nostri ragazzi con grande cuore sono andati a riprenderla. Questo è il punto positivo della partita per noi".

"Giudicatemi voi, io continuo a lavorare per alzare il livello della Juve"

È chiaro tuttavia che lui per primo, ma anche i tifosi, si aspettano ben altro – sia come prestazioni che come risultati e classifica (la Juve è sesta dopo 15 giornate) – rispetto al terzo pareggio di fila in campionato, con in mezzo anche lo 0-0 in Champions con l'Aston Villa: "Abbiamo giocatori di alto livello per poter migliorare in ogni situazione e in ogni aspetto del gioco per alzare le nostre prestazioni. Se sono soddisfatto finora del percorso della mia Juve? Non mi piace giudicare il lavoro degli altri, immaginate giudicare il mio lavoro. Lascio a voi esprimere la vostra opinione che rispetto sempre. Io continuo a lavorare insieme a questi ragazzi per migliorare il nostro livello".