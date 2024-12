video suggerito

Cambiaso costretto a uscire dal campo al 14′ per infortunio: la Juve perde un altro giocatore Cambiaso si è infortunato da solo durante la partita contro il Bologna: ha lasciato il campo zoppicando per una distorsione alla caviglia, la sua presenza con il City in Champions è a rischio.

A cura di Ada Cotugno

Gli infortuni continuano a tormentare la Juventus in questa stagione sfortunata, in cui l'infermeria non si svuota mai. L'ultimo a unirsi alla lunga lista di giocatori con problemi fisici è Andrea Cambiaso che ha alzato bandiera bianca al 14′ della partita contro il Bologna: l'esterno è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema alla caviglia che gli ha reso impossibile continuare la sua gara.

Un infortunio che il giocatore si è procurato praticamente da solo mentre toccava il pallone. La torsione innaturale della caviglia lo ha portato a sedersi immediatamente al suolo, con le mani nei capelli, una scena preoccupante per tutti i tifosi della Juventus e anche per la panchina bianconera che resta con il fiato sospeso. Cambiaso è stato tra i migliori giocatori della Vecchia Signora nell'ultimo periodo e in settimana la squadra affronterà il Manchester City in Champions League.

L'infortunio di Cambiaso contro il Bologna

Poco dopo il 13′ l'ex Genoa si è seduto in mezzo al campo e non ha più continuato a giocare. Il dolore alla caviglia era troppo forte e ha chiamato immediatamente il cambio, assistito dai suoi compagni di squadra che hanno subito attirato l'attenzione dell'arbitro. Non c'è stato un contatto o un fallo: Cambiaso ha stoppato il pallone, ma nell'impatto la sua articolazione ha assunto una posizione innaturale che lo ha portato a infortunarsi da solo.

Il giocatore è rimasto qualche secondo per terra con le mani nei capelli, preoccupato per le sue condizioni che al momento restano ignote. È uscito dal campo da solo, senza l'ausilio dei membri dello staff medico, ma zoppicando vistosamente e per il momento non si conosce l'entità della distorsione alla caviglia che si è procurato. Al suo posto Thiago Motta ha dovuto inserire Rouhi, uno dei giovani che ha convocato per sopperire all'emergenza infortuni. Cambiaso si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore ma la sua presenza in Champions League con il Manchester City è fortemente a rischio.