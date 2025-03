video suggerito

Beffa Lazio, nuovo infortunio per Castellanos: fatale il rientro in campo col Viktoria Plzen Taty Castellanos ha subito un altro infortunio dopo il precedente stop muscolare che l'aveva tenuto fermo per diverso tempo. Una beffa per la Lazio che l'aveva mandato in campo contro il Viktoria Plzen poco prima della sosta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il 15 febbraio scorso la Lazio dovette fare a meno del Taty Castellanos per via di un infortunio muscolare nel corso della partita col Napoli. L'attaccante argentino non riuscì a proseguire la partita e il tecnico Baroni da quel momento ha dovuto rinunciare al suo centravanti per diverse partite. Lesione muscolare di medio grado all'adduttore per il giocatore che da quel momento in poi ha seguito un iter di recupero ben preciso fino al 13 marzo scorso quando Baroni ha deciso di mandarlo in campo come titolare in Europa League nel ritorno degli ottavi contro il Viktoria Plzen.

Più di un'ora di gioco che evidentemente è stata fatale a Castellanos il quale si è fermato nuovamente per una ricaduta. A Bologna era stato convocato da Baroni ma solo per seguire la squadra in quella delicata trasferta. Di fatto tutti sapevano che non avrebbe giocato. Ma perché? Secondo il Corriere dello Sport, a seguito di accertamenti ancora non ufficializzati dalla Lazio, l'argentino avrebbe subito uno stiramento al polpaccio. Uno stop non di poco conto che potrebbe però comportare tempi di recupero più brevi rispetto all'infortunio precedente.

Castellanos in azione contro il Viktoria Plzen in Europa League.

Quanto rientra Castellanos dopo l'infortunio

Castellanos dovrebbe rimanere ai box per circa 15-20 giorni. La sosta sicuramente aiuterà la Lazio a non perderlo per molte partita anche se dovrà fare a meno di Castellanos alla ripartenza contro il Torino ma anche contro Atalanta e Bodo/Glimt per le sfide del 6 e 10 aprile tra campionato ed Europa League. Castellanos e la Lazio fissano infatti come obiettivo per il rientro il derby contro la Roma del 13 aprile. L'andata in Norvegia sarebbe infatti pericolosa soprattutto per via delle temperature e del terreno in erba sintetica dell'Aspmyra Stadion.

Per qualcuno il rientro di Castellanos, proprio a ridosso della sosta, è sembrato azzardato. Sarebbe bastato attendere questi ulteriori 15 giorni prima di riaverlo completamente a disposizione e con una condizione fisica accettabile. I soli due allenamenti per lui prima della sfida col Viktoria infatti sono sembrati pochi dopo un infortunio muscolare. Anche per questo motivo qualcuno attribuisce le colpe a Baroni di aver affrettato il recupero di un giocatore così importante per l'attaccante di una Lazio che senza l'argentino in zona gol inizia a fare davvero fatica.