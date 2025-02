Juventus-Empoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

La Juventus affronta l'Empoli nel lunch match della 23ª giornata di Serie A per tornare alla vittoria e riprendere la corsa alla zona Champions: si gioca all'Allianz Stadium domenica 2 febbraio alle ore 12:30, con diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Motta e D'Aversa.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus sfida l'Empoli nel lunch match della 23ª giornata di Serie A 2024/2025 per tornare alla vittoria e riprendere la corsa alla zona Champions: le squadre di Thiago Motta e Roberto D'Aversa si affronteranno all'Allianz Stadium di Torino domenica 2 febbraio alle ore 12:30, con diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra bianconera viene dalle sconfitte contro Napoli e Benfica, che hanno fatto inasprire ancora di più il clima intorno al gruppo di Thiago Motta: tutti sono sotto accusa per il rendimento in questa parte di stagione e dopo l'ultima gara di Champions League ci sono stati anche cori contro i giocatori. Una situazione non semplice. L'Empoli, da par suo, viene dal pareggio casalingo col Bologna ma nelle ultime cinque partite ha raccolto solo 2 punti e non vince dalla trasferta di Verona. In questa stagione i toscani hanno fatto bene contro le big, come dimostra il pareggio per 0-0 dell'andata proprio contro i bianconeri.

Partita: Juventus-Empoli

Orario: 12:30

Dove: Allianz Stadium, Torino

Quando: domenica 2 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 23a giornata

Juventus-Empoli, dove vederla in diretta TV

Dove vedere in TV la partita tra Juventus ed Empoli? La gara, che si giocherà alle ore 20: 45 all'Allianz Stadium di Torino, si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni e commento tecnico di Valon Behrami.

Dove vedere Juventus-Empoli in diretta streaming

La sfida tra la Juventus e l'Empoli si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Juventus-Empoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Juventus con Kolo Muani unica punta supportato da Nico Gonzalez, Koopmeiners e Yildiz. Se Veiga non dovesse fare il suo esordio in bianconero, Locatelli dovrebbe giocare di nuovo in difesa. Empoli con il trio Anjorin, Esposito e Colombo davanti. Queste le scelte di Thiago Motta e D'Aversa.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Motta.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Marianucci; Gyasi, Henderson, Maleh, Cacace; Esposito, Anjorin; Colombo. Allenatore: D’Aversa.