L'Empoli ferma il Bologna al Castellani: vantaggio siglato Colombo poi il pareggio di Dominguez Tra Empoli e Bologna vince l'equilibrio. Al Castellani si assiste a una partita molto decisa che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con il gol di Colombo. Poco dopo la magia di Dominguez salva la squadra di Italiano.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra Empoli e Bologna vince l'equilibrio. Al Castellani si assiste a una partita molto decisa che ha visto i padroni di casa passare in vantaggio con il gol di Colombo. Poco dopo la magia di Dominguez salva la squadra di Italiano che però nella ripresa non riesce a mettere la palla dentro portandosi a casa solo un punto.

Nel primo tempo segnano Colombo e Dominguez

Il primo tempo al Castellani è stato piuttosto equilibrato. Il risultato è la conferma di quanto accaduto nei primi 45 minuti iniziati con un avvio roboante del Bologna che ha la prima chance con Lucumí ma, poi, i rossoblù faticano a costruire gioco. L'Empoli è accorto e così ne approfitta passando in vantaggio dopo 24 minuti con il gol di Colombo. L'attaccante dei toscani sfrutta una buona azione per vie centrali di Fazzini che poi imbecca Pezzella sulla sinistra: palla in mezzo dell'esterno mancino per Colombo che anticipa tutti e trova il gol.

Gli ospiti alzano il ritmo e reagiscono trovando il pari prima dell'intervallo grazie al bellissimo gol al volo di Dominguez. L'azione parte tutta da un cross dalla sinistra di Lykogiannis che serve dal lato opposto l'accorrente Dominguez il quale è bravissimo a calciare al volo col destro bucando sotto le gambe il portiere empolese Vazquez. Un pareggio che ci poteva stare visto quanto accaduto nella prima frazione anche in termini di occasioni avute da entrambe le squadre. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Il momento in cui segna Colombo.

Cos'è successo nel secondo tempo al Castellani

Nella ripresa ripartono meglio i padroni di casa con un buon sviluppo di palla orchestrato da Pezzella che scivola al momento del cross, Colombo non ci arriva di testa ma alle sue spalle sbuca Gyasi che però non trova il tempo per calciare. I padroni di casa costruiscono tanto anche se a quindici dalla fine dal lato destro, all'altezza del limite dell'area di rigore, Odegaard rientra e calcia col mancino: c'è una deviazione, ma Vasquez si allunga e respinge.

Dopo cinque minuti di recupero la partita finisce col punteggio di 1-1 che sembra anche il risultato più giusto visto quando accaduto nei due tempi. Tanto equilibrio in campo e forse per il Bologna anche un po' di fatica dopo le energie spese in settimana in Champions contro il Borussia Dortmund.