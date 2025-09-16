Juventus-Borussia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Juventus-Borussia Dortmund è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Champions League. La sfida tra bianconeri e tedeschi si giocherà oggi, martedì 16 settembre, alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

La Juventus torna in campo nel prestigioso palcoscenico della Champions League. I bianconeri sfideranno il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase campione edizione 2025/2026. La sfida tra la squadra allenata da Igor Tudor e quella di Kovac si giocherà oggi, martedì 16 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. Un'occasione importante per la Juventus che vuole dare seguito alla tre vittorie consecutive in campionato su tre gare giocate e iniziare nel migliore dei modi anche questa Champions.

Fare un passo in avanti in più anche in Europa è un obiettivo primario per la squadra bianconera che potrebbe scendere in campo contro i tedeschi con qualche novità di formazione. Tudor dovrebbe fare ancora a meno dell'infortunato Conceicao e non è da escludere qualche cambio in formazione rispetto alla partita contro l'Inter. A sfidare il Borussia Dortmund in attacco potrebbe esserci David e non Vlahovic come accaduto con i nerazzurri. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni delle due squadre.

Partita: Juventus-Borussia

Quando: martedì 16 settembre 2025

Orario: 21:00

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: Sky, NOW

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: 1ª giornata Champions League 2025-2026

Dove vedere Juventus-Borussia in diretta tv e in streaming

La partita tra Juventus e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv e streaming su Sky previo abbonamento. L'alternativa è rappresentata da NOW per il quale sarà necessario l'abbonamento al Pass Sport. Per poter assistere alla partita in streaming i tifosi potranno poi scaricare l'app Sky Go su dispositivi mobili e collegarsi al canale dedicato all'evento.

Nello specifico tutti gli abbonati alla piattaforma satellitare potranno assistere alla sfida collegandosi ai canali Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. La telecronaca del match sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Borussia, le probabili formazioni della 1ª giornata di Champions

La Juventus potrebbe scendere in campo quasi con gli stessi uomini che hanno battuto l'Inter. Le uniche due novità potrebbero essere rappresentate dalla presenza di Cambiaso a sinistra al posto di McKennie con David e non Vlahovic a guidare l'attacco dall'inizio.

Nel Borussia Dortmund invece spazio a Guirassy come unica punta nel 3-4-2-1 supportato da Brandt e Beier. In mediana Svensson, Bellingham, Sabitzer e Couto nel 3-4-2-1 a specchio con cui potrebbe giocare Kovac contro i bianconeri.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bensebaini, Anton, Anselmino; Svensson, Bellingham, Sabitzer, Couto; Beier, Brandt; Guirassy. All. Kovac.