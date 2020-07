Ci pensa João Pedro. Il Cagliari ringrazia l'attaccante brasiliano che nella ripresa apre il "piatto" e di destro sigla la rete del pareggio, la 18sima personale su 33 partite. Un gol d'importanza vitale che permette ai sardi di acciuffare il risultato dopo un primo tempo giocato sotto tono e con il Sassuolo che è in controllo del match. Il torto maggiore degli emiliani è proprio questo: essere a tal punto sicuri di avere la gara in pugno – complice l'inferiorità numerica dei padroni di casa – da non spingere più come nella prima parte del match né trovare il raddoppio.

Sognare costa nulla e, se in squadra hai anche un bomber che segna a raffica, tutto è possibile. A patto di non gettare al vento le occasioni migliori… Il Sassuolo di Roberto De Zerbi pareggia a Cagliari (1-1) e resta in zona Europa League, alle costole del Milan e del Napoli (ma gli azzurri sono già qualificati avendo vinto la finale di Coppa Italia contro la Juventus). Motivazioni, tasso tecnico, organizzazione di gioco: sul piatto della bilancia sono fattori che spostano l'ago dalla parte degli emiliani e fanno sì che siano loro a dettare il ritmo del match, costruire le azioni più pericolose dopo aver sbloccato (quasi) subito l'incontro.

Difficile per i sardi, che avevano impostato la gara anzitutto per bloccare le fonti di gioco dei neroverdi, trovare il bandolo della matassa. E senza Nainggolan (infortunato) il compito si rivela improbo. Basta dare un'occhiata a un dato statistico del primo tempo per spiegare come l'andamento della sfida sia stato a senso unico, coi padroni di casa in balia del possesso palla ospite capace di arrivare addirittura al 77%.

Gioco e geometrie da sole non bastano. A completare l'opera ci pensa (ancora) Francesco "Ciccio" Caputo che realizza la 18sima rete in campionato (gol numero 1000 della stagione di Serie A) in 32 presenze, la quinta da quando si è tornati in campo dopo il lockdown. Nemmeno il guizzo dell'attaccante del Sassuolo riesce a scuotere il Cagliari, incapace di affacciarsi dalle parti di Pegolo.

Zegna cambia qualcosa nella ripresa (Simeone prende il posto di Pereiro, Ladinetti – classe 2000 – avvicenda Birsa) ma la strada si farà in salita quando Andrea Carboni – già ammonito – prenderà il "rosso" per il fallo commesso du Djuricic. È la seconda espulsione su 6 presenze complessive, record negativo. Non è finita ancora: in contropiede (orchestrato da Rog) i rossoblù pescano il jolly. João Pedro lo cala sul rettangolo verde e sigla un pareggio insperato.